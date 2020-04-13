İlişki tehlikeli mi?

Salgınla ilgili bir soru sormak istiyorum. Eşimle ilişkiye girmem tehlikeli mi?

BİZLER günlük hayattaki uygulamalarla bulaşma ihtimallerini anlatırız. Karar verici değiliz. Bilgi vericiyiz. Kişi mikrop taşıyorsa diğerine bulaştırabilir. Cinsel ilişki sırasında nefes alıp verme artar. Bu da kişinin taşıyorsa mikrobu eşine bulaştırma riskinin artması demek.

Her ne yaparsanız tedbiri elden bırakmayın.



Benim astımım var. Zaten kuru öksürüyordum. Şimdi nasıl ayırt edeceğim: Corona mıyım değil miyim ben de korkuyorum. Nasıl anlarım?

ATEŞ, nefes darlığı, genel durum bozukluğu olursa doktora başvurun.

Bu durumlarda yapılan testlerde bu anlaşılabilir. Korku bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Önemseyin ama korkmayın.



Yaşım 62. Kemik erimem var. Corona hastası olur muyum?

ŞART değil. 60 yaşını geçenler mutlaka hasta olur diye bir şart yok.

Tedbirleri tam ve doğru alın. Kapalı, kalabalık alanlarda bulunmayın.

Yeterince su için. İyi uyuyun ve beslenin. Mutlaka burundan nefes alıp verin. İlaçlarınızı düzenli kullanın. Ateşiniz çıkarsa doktora başvurun.



Hocam Coronavirüs için içecek öneriniz var mı?

BU salgını yapan mikrop virüs dediğimiz bir tür parazit. Bu mikroba özel bir çalışma ve bilgi yok. Ancak virüslere karşı bağışıklığı arttırdığı bilinen; Melisa çayı, kuşburnu, aloevera çayları, meyan kökü, çörek otu içecek olarak tüketilebilir. Kefir de içilebilir.



Virüs sigara içenlerde daha kolay hastalık yapar mı?

SİGARA üst solunum yolları savunmasını azaltır. Bu nedenle bir çok mikrop sigara içenlerde, içmeyenlere göre daha kolay enfeksiyon yapabilir. Coronavirüs'ün değişik olan bu türü için yapılmış özel bir tıbbi çalışma yok. Ama bu salgın döneminde tiryakilerin bile sigara içmemesini öneriyoruz.



Corona için bakteri sabunu alsak iyi olur mu? Elleri yıkamak için.

CORONA, virüstür. Bakteri değil.

Mümkünse sıvı sabun, değilse katı sabun ile elleri iyice ovuşturarak 20 saniye en az yıka. Dokuz su bardağı suya 1 su bardağı çamaşır suyu koyun. Bu su ile her yeri temizleyin.



Hocam virüsü nasıl öldürürüz?

HAYATİ riskleri olabilen bir Virüs. Bağışıklık Sistemimiz ne kadar doğal ve sağlam kalırsa o kadar korunmuş oluruz. Öncelikle temizliğe dikkat edin. Virüs bedene girmezse hastalık yapmaz. Ayrıca beslenmenize, uykunuza, moralinize dikkat edin. Mevsim sebze meyveleri tüketin. Yeterince su için.