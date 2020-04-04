Dezenfektan mı sabun mu?

41 yaşında yöneticiyim. Kimseyle tokalaşmıyoruz. Ama kafama takılan bir soru var. Coronavirüs için el dezenfektanı mı yoksa sabun mu daha iyi?

ELLERİMİZİ sabunla yeterli doğru bir şekilde sabunlamalıyız. Bu Şekilde eldeki tüm kirlilikleri giderebiliriz. Bu nedenle tavsiyemiz El yıkamak. "Corona'yı Yıka, Kendini Koru.".

52 yaşındayım. Corona dedikleri şey bu kadar tehlikeli mi? Evden çıkmıyorum ama merak ediyorum.

EVET tehlikeli. Çünkü tüm dünya insanlarının ilk defa karşılaştığı bir virüs. Bağışıklık sistemimiz bu yeni mikrobu tanıyıp hazırlanana kadar mikrop çok hızlı zarar verebiliyor. En büyük tedavi önce virüsün sizi yakalamaması.

Corona, yakalayacağı insan ararken ortada dolaşmanın bir alemi yok.

34 yaşındayım. 3 çocuğum var. Alışveriş yapmaya çıkıyorum. Dışarıda nelere dikkat edeyim?

TEDBİR almamaktan korkalım.

Tedbiri alalım yarına öyle bakalım.

Öncelikle dışarı çıkış kıyafeti olarak dönüşte yıkayabileceğin şeyler giyinin.

Varsa gözlük takın. Başörtüsü, şal, saç bonesi takın. Yoksa dönüşte saçınızı yıkayın. Varsa eldiven giy yoksa dönüşte ellerini en az 20 saniye bol sabunla yıka. Alışverişte kapalı sebze meyve tercih edin. Yoksa açıkta tezgahta satılan ürünlerden sakının, tanıdıksa esnafımızı da bu konuda bilgilendirin. Para alışverişi olabildikçe kısıtlayın. Olduysa da eller zaten yıkanacak. Kapalı market alış verişlerinizde diğer müşterilerle mesafeniz en az 1 metre olacak şekilde kalmaya gayret et. Kasada beklemede de aynı mesafeyi koruyun. Eve dönüşte de tamamen kıyafetleri çıkartın.

51 yaşındayım. Nane limon kabuğu iyi gelir mi? İçelim mi?

BAĞIŞIKLIK sistemini kuvvetli tutmak için düzenli beslen, yeterli uyu, yeterince su iç, mevsim sebze meyvesi ye. Nane limon iç. portakal, mandalina, yaban mersini, pancar, mor lahana gibi bağışıklık sistem destekleyicileri tüketmek iyidir. Kefir, yoğurt tüket.

Siyah çay, yeşil çay iç.

Babam şeker hastası. Zatürre aşısı varmış. Yaptırsam iyi olur mu?

ZATÜRRE aşısı Pnömokok Mikrobu içindir. Coronavirüs'te işe yaramaz.

Perhiz yapsın. Varsa ilaçlarını düzenli kullansın. İyi uyusun. Şekerini ölçsün.

Dengede tutmaya çalışsın.

24 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim.

Boğazım gıcıklanıyor. Öksürük ve ateşim yok. Ama geğiriyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

ANLATTIKLARINA bakılırsa reflü olabilirsin. Reflüde öksürük bile görülebilir. Geğirme sırasında yemek borusuna mide asidi kaçar. O da solunum yoluna kadar ilerleyebilir. Bu nedenle öksürük bile yapabilir. Az az ye. Sık sık ye. İyi çiğne. gazlı içeceklerden, çay, kahve, sigar, alkol kullanımından kaçın. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Hareket et. Burnun tıkalıysa aç