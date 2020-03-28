Öpücük korkusu

29 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Müstakbel eşimi eve bırakırken bile vedalaşmak için öpmem bile yasak mı?

Tıbbi olarak hastalığın bulaşması Damlacık yolu dediğimiz şekilde oluyor. Ağız, ağız temas alanları da bu riske maruz kalıyor. Bu ara birbirini sevenler birbirini öpmesin diye tavsiyede bulunuyoruz.

42 yaşında ev hanımıyım. Virüse karşı önlem almak istiyorum. Eldiven giysem daha iyi olur mu?

Eldeki bilgilere göre alış veriş yaparken eldiven giymek bilimsel bir avantaj sağlamıyor. Eldiven yüzeyine yapışmış virüsler daha uzun yaşayabiliyor.

Yemeğinize, yüzünüze, gözünüze bulaştırma ihtimalinizi arttırabilir.

Şöyle ki alışveriş sonrası yıkanan eller virüsü uzaklaştırmak için önemli bir tedbirdir. Eldivenli ellerimizi yıkama alışkanlığımız olmadığından riskimiz artabilir.

Hocam, ben Corona'ya savaş açtım! Bu virüsten korunmak için nasıl beslenelim? Ne yiyip içelim?

Stres, kaygı, gerilim ve huzursuzluk bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra başka şeylerle ilgilenin. Benzin alıp arabayı park halinde çalıştırınca nasıl bir işe yaramadan benzin boşa giderse ne yersek yiyelim evde kalarak kaygımızı azaltmaya çalışalım. Kefir, karabiber, zerdeçal, zencefil, havlıcan, kuşburnu, çörek otu, melisa çayı, adaçayı, meyan kökü, soğan, sarımsak, mürver, pancar, kuşburnu, mor sebze meyveler, mevsim meyve sebzeleri, brokoli, mantar, buğday özü, yeşil çay, siyah çay, yoğurt, tavuk hindi etlerinden haşlama yapılan sebzeli baharatlı yemekler tüketilmesi öneriliyor.

Sofranızda bu yiyecek, içecek ve baharatlara yer vermeniz iyi olur. Tüm dünyaya hayırlı şifalar diliyorum.

Hocam, gündem malum Coronavirüs... Bu virüsten korunmak için neler tüketmeliyiz?

Bağışıklık sistemimizin bu virüsün yeni haliyle daha önce karşılaşmamasından dolayı Hastalık yapıcı etkisi fazla. Hayati riskleri olabilen bir virüs.

Bağışıklık sistemimiz ne kadar doğal ve sağlam kalırsa o kadar korunmuş oluruz. Öncelikle temizliğe dikkat edin. Virüs bedene girmezse hastalık yapmaz. Ayrıca beslenmenize, uykunuza, moralinize dikkat edin. Meyan kökü, çörek otu, melisa çayı, kuşburnu, virüslere karşı etkinliği olan besinler.

Mevsim sebze meyveleri tüketin.

Yeterince su için.

Kayınvalidem Parkinson oldu. Dört yıldır ilaçlar kullanıyor. Ozon tedavisi iyi gelir diyorlar. Yaptırsak mı?

OZON tedavisi bedenimizdeki hücreleri yenileyici etkileri başlatıcı bir tedavidir. Bu fayda tüm hastalıklarda bedene destekleyici etki yaratır. Geç ve güç tamir edilen beyin ve sinir hücrelerinin de ozon tedavisinden fayda gördüğü gösterilmiştir. Birçok ülkede düzenli tedavi olarak uygulanmaktadır.

Etkisinin görülmesi uzun sürede mümkündür. Bu yanıyla yaptırmanız tıbben uygundur.