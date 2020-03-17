Virüs ve aşk

Hocam, malum Coronavirüs salgını var. Korkuyoruz. Eve kapandık. Eşimle ilişkiye girmem tehlikeli mi?

BİZLER günlük hayattaki uygulamalarla bulaşma ihtimallerini anlatırız.

Karar verici değil, bilgi vericiyiz. Kişi mikrop taşıyorsa diğerine bulaştırabilir.

İlişki sırasında nefes alıp verme artar. Bu da kişinin, taşıyorsa mikrobu eşine bulaştırma riskinin artması demektir. Her ne yaparsanız tedbiri elden bırakmayın.

Yeni nişanlandım. Salgın nedeniyle düğünü erteledik. Müstakbel eşimin de, benim de şikayetim yok. Öpüşmek yine de tehlikelimi?

CORONAVİRÜS solunum yolu ile damlacık tipi bulaşır. Tokalaşma ile bile geçer diyoruz. Öpüşmeyi de önermiyoruz.

29 yaşındayım. 3.5 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN da, duyguların da karışık. Öncelikle eşinle, bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Her ilişkiye girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.

İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim bir aydır arttı. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?

DOKTORUNA tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları erektil disfonksiyon dediğimiz sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir. O ilacın yerine yeni ilaç verir.

Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir.

Belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması, ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et.

Alınganlık yapıp kendini yaşlı ve farklı hissetmesin.

24 yaşındayım. Yeni evlendim ama ilişkide erken boşalıyorum. Daha önce ilişkiye girmemiştim. Bir şeyler önerir misiniz?

ÖNCELİKLE eşinle olan ilişkini, iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma.

Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir.

Cinsel ilişkinin hazzını da yaşayamazsın.

Mutlaka psikolog, aile doktoru veya iç hastalıkları uzmanı seni bir kez değerlendirsin. Bedensel, ruhsal ve sosyal sıkıntılar tespit edilip kalıcı çözüm sağlanana kadar geciktirici jel ve prezervatifle ilişkiye girme.

Diğer yardımcı yöntemleri ise doktor tavsiyesiyle uygula.

1.5 aydır evliyim. İlişkiden önce güç olsun diye bal ve şerbet ye dediler. Bal, şerbet tamam. Ama tam başlarken elim ayağım titriyor. Ter atıyorum. Eşim "sakin ol" diyor. Ne yapacağım ben?

BAL, şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Şeker düşmesi cinsel ilişki performansını etkileyebilir.

Bu da seni sıkıntıya düşürür. Hemen şeker yükleme testi yaptır. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı takibine gir.

62 yaşındayım. Eşim ise 53. Kendisi ilişkide hep isteksiz. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik özellikle kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra gündeme gelir. Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek olmaz. Kadınlarda menopoz ve erkeklerde andropoz cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Eşinizle bu ihtimalleri gözden geçirin.