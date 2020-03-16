İşte mutluluk

63 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Arkadaşlarım çubuk taktırmış. Ben taktırabilir miyim?

ANLADIĞIM kadarıyla kendin için bir şey istemiyorsun. Ancak sen de önemlisin. Mutluluk çubuğu diye de bilinen penis protezi takılması kararını yalnızca üroloji uzmanları verir.

Beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler. İşte mutluluğa giden yol...

Beş aydır adetlerim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Kanser miyim?

KANSER belirtisi değil de hastalık belirtisi olabilir. TSH ve Prolaktin hormonu testi yaptırmak gerekir. Eğer bu hormon yüksekse 'Hipofiz' dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme.

61 yaşındayım. Tam rahat edeceğiz dedik. Hatunla kardeş olduk. İlişkide sertleşme sorunum var. Andropoz muyum? Bu yaşta erkeklik biter mi?

BU yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla karşılaşır.

37 yaşındayım. Üç yıllık evliyim. Yaklaşık bir yıldır ilişkide erken boşalma sorunu yaşıyorum. Erkek adamım, gücüme gidiyor... Ne yemeliyim?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Eşinle sohbet et. Ondan da destek al. Sarımsak, yeşil soğan, bamya, zencefil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa tüket.

Sekiz yıl önce bypass oldum. Sertleşmede sorun yaşamaya başladım. Bu neden oldu?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir.

Bu da sertleşme sorunları yaratabilir.

Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş.