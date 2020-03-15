Komşuları dinleme
KOMŞULAR mı, yoksa doktorlar mı dedi? Genelde komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurtan hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Menopozun kelime anlamı son adet demektir.
Adet kanamaları kalıcı olarak kesilir. Menopoza girmeden hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Boyun ve göğüs kısmından başlayıp yüzün yukarısına yayılan sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı bu dönemde sıkça rastlanan şikayetlerdir.
Bir yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hanıma bir şey söylemeye yüzüm yok. Arkadaşlarım sıkıntın ciddi dedi. Bu bir hastalık mı?
İLİŞKİDE dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden hemen sonra meydana gelen duruma, erken boşalma denir. Kadınlarda orgazm, 12-14 dakika sonra olmaktadır.
Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişki, işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir.
İç hastalıkları, üroloji ve psikolog desteği gerekebilir.
Hocam şişmanım. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Bir de ilişkide eskisi gibi başarılı değilim. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?
ANLATTIKLARINA göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Sigarayı bırak, kilo ver. Ancak sadece bunlar yetmez. Mutlaka kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına neden olabilir.
Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir. Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.
Eşimle ilişkiyle ilgili konuşmaya utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. İlişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? İlişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemlidir. Sıkıntın devam ederse psikolog desteği almalısın.
28 yaşında erkeğim. Cinsel organıma elime şişlik geldi. Evli değilim. Kanser riskim var mı? Ne yapmalıyım?
BU şişlik nedir diye değerlendirmek şart. Her beze kanser değildir. Hemen korkma. Muayene ol. Testislerde birçok doku ve yapıya ait şişlik-beze yapan hastalık ihtimalleri var. Muayene sonrası bazı kan testleri, ultrason ile görüntüleme tetkikleri gerekebilir.
Üroloji uzmanı bul ve muayene ol.
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