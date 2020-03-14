Menopozda brokoli ye

Menopoza girdim. Teyzem ve kızımda meme kanseri çıktı. Ben de korkuyorum. Ne yapmalıyım?

SAKINAN göze çöp batar. Korku, stres ve evham kanser riskini artırır.

Hemen tedbir al. Kilo ver. Karın ve kalça yağ artışı kanser riskini arttırabilir.

Zeytinyağı, fındık yağı gibi bitkisel sıvı yağları tercih et. Omega-3 yağ asitleri içeren balık, hücreleri yeniler ve kansere karşı korur. Brokoli, karnabahar ve lahana gibi lahanagiller anti-kanserojen etkisi gösterir. Hareket et, kontrole git, güzel uyu ve güzel beslen.

58 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat var. Gençliğimden beri gece idrara sık çıkıyorum. Prostatta başka hangi şikayetler olur?

HER erkekte prostat bezi vardır.

Prostat hastalık değil, bir organın ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez prostat muayenesi olmak iyidir.

Böylece hastalığı erken tespit edebiliriz.

Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Prostat, geceleri sık idrar yapma ihtiyacı, kesik kesik idrar yapma, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, uzun bekleyişten sonra çok az idrar yapma gibi şikâyetlerle kendini gösterir.

72 yaşındayım. 2011'de prostat ameliyatı oldum. Şimdi hem cinsel isteksizlik hem idrar kaçırma sorunu yaşıyorum. Ne önerirsiniz?

PROSTAT ameliyatı sonrası idrar kaçırma sık rastlanılan bir durumdur.

Ameliyatı yapan üroloji uzmanıyla görüşmelisin.

Problemi tespit etmek için yapılması gereken ürolojik ölçümler, tetkikler önemlidir. Ameliyat sonrası iktidarsızlık, sertleşmeme şikayetleri de olabilir. TSH, serbest testosteron, total testosteron ve prolaktin gibi testler gerekebilir. Ayrıca farklı hastalıklarınız varsa onlara ait tedavilere bağlı olarak da sertleşmede azalma olabilir. Doktorunuz tüm bu ihtimalleri değerlendirecektir. Hadi hayırlısı.

57 yaşındayım. Yeni evlendim. İlişkide sertleşemiyorum. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Cinselliğin eşle yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda bu durumlar olabilir. Yaşla artmaz.

Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.

Merak etme. Gurur yapma.

42 yaşındayım. Üç haftadır cinsel organımda yanma hissi var. Cinsel isteksizlik de yaşıyorum. Eşim 'Başka kadın mı var?' diyor. Yok desem de nafile... Bu yaşta böyle olması normal mi?

YAŞA değil yaşadığına bakmamak gerekir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına git. Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gereklidir.

Cinsel organda garip bir his ve orgazm olamama tarifin atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtığı da bu şikâyetleri yapabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artar...