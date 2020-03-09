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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 09 Mart 2020, Pazartesi

Prostat meselesi

Köydeki arkadaşlarla prostat konusunda kavgaya tutuştuk. Herkeste olur diyen de var, olmaz diyen de. Bu konuda bizi bir aydınlatın...
BEN en iyisi mi bu prostat nedir onu anlatayım. Prostat bezi, erkeklerde bulunan bir iç organdır. İdrar kesesinin altında yer alan ve dış idrar kanalını çevreleyen kestane büyüklüğünde bir bezdir. Penisten dışarı çıkan spermin, sıvı kısmını yapar. Bu sıvıda içinde spermlerin canlılığı için gerekli maddeler yer alır. Her erkekte olur.

Dört senedir evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim şikayetçi... Geciktirici jel varmış ama doktorum önermedi. Acaba siz ne önerirsiniz?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.
İşle ilgili olumsuzluklar ilişki isteğini azaltır. Sen bunları halletmeye başla.
Testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonlarını ölçtür. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

Beyim bana hiç yanaşmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gücü azalmış olabilir mi?
STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir.
Düzenli yemek yemesi ve uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal vermeyin parmağını bile kaldıramaz hale gelir.

Yeni evliyim. Eşimi çok seviyorum. İşe gitsem aklım evde kalıyor. Eve gelince beraber olmadan duramıyorum.
Ama erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında bu durum sık görülür.
Erken boşalma her 3-4 erkekten birinde olur. Yaşla artmaz. Psikiyatrist desteği gerekir. İç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.

Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim?
TEDBİRE devam. Yeşil çay da prostat hastalıklarına iyi gelir. İçindeki epigallokateşin gallat isimli madde, prostat kanserine karşı korur.
Günde en fazla 2 bardak içileb
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Prostat meselesi
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