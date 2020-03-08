Eşim fazla titiz

Üç yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. Birlikte olma aşamasına kadar temizlik kontrolünden geçiyorum. Vallahi boşanmak istiyorum. Ama eşimi de seviyorum.

Nasıl düzelir bu durum?

HER konuda olduğu gibi bu konuda da temizlik tabi ki önemli... Ama eşlerin birbirini bu nedenle huzursuz etmemesi daha uygundur. Birlikte cinsel terapi veya aile terapisine gidin.

İlişkide eşler rahat, kaygısız ve sadece isteklerine odaklı olmalıdır.

23 yaşında kadınım. 2.5 aydır adetlerim düzensiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Siz ne yapmamı önerirsiniz?

ADET düzensizliği önemli bir şikayettir.

Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir. Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları ve gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilir. Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler önerilemez. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına muayene olun.

59 yaşındayım. Tansiyonum normal. Ancak yürüdükçe göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor. Durunca geçiyor. Anjiyodan korkuyorum. Kötü bir şey mi bu?

ŞİKAYETİN çok önemli. Hemen tanı konması gerekir. Önce iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzman muayenesi gerekir. Bize bu şikayetle gelseydiniz EKG, açlık tokluk glikoz, ürik asit, kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, tam kan sayımı, TSH, Ck ckmb, tt ekokardiyografi, efor testi ve 24 saat ritim holter gibi temel testler isterdik.

Sonuçlarına göre mecbur kalınırsa koroner angiografi de istenebilir. Bunun pazarlığı olmaz. Tıkayıcı kalp damar hastalıkları, akciğer içi tansiyon yüksekliği, burun tıkanıklığı, KOAH gibi durumlar bu şikayetlere neden olur.

20 yaşındayım. Cinsel yolla hastalık kapmaktan korkuyorum. Nasıl korunabilirim? Bilgi verebilir misiniz?

İLİŞKİ cinsel organlar yoluyla, vücut sıvıları yoluyla bulaşabilen hastalıklar açısından riskler taşır. Genel önerilere gelince... İlişkide bulunacağınız kişinin başkalarıyla da beraber olduğunu biliyorsan ilişkiden uzak dur. Kondom kullan. Cinsel ilişkinin senin için anlamının ne olduğunu iyi düşün.

Altı aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Bu hanımla ilişkimi de etkiledi.

Eşimden soğudum. Beni kurtarın!

BENCE ilacı veren doktorla bu durumu konuş. Bir süre ilacı kullanmayı kes. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin hayatında başka bir kadın olduğunu düşünebilir. Aileni sen kurtaracaksın. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak küçük jestler yap.

61 yaşındayım. Üç hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişkiye girebilirim? Aşk hayatım bitti mi?

ACELE işe şeytan karışır. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir.

Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs.) binme.

Unutma sabreden derviş muradına ermiş.