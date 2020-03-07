Sabırlı ol

70 yaşındayım. Alnım ak, başım dik. Ancak bedenim beni üzüyor. Ozon isminde bir gençlik aşısı varmış. Aşk hayatına da iyi geliyormuş. Yaptırayım mı?

OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır.

Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin.

57 yaşındayım. Eşimle ilişkide eskisi gibi değiliz. Hanımla merak ediyoruz. Bu yaştan sonra ilişkiye haftada kaç kez girmeliyiz?

HERKESİN ayakkabı numarası farklı, göz rengi farklı, tansiyonu farklı, nabzı farklı. Ayrıca zevkler ve renkler tartışılmaz. Neticede tek kişilik bir durumda değil. Size göre neyse devam edin. Mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak mutsuzluk demektir. O işi demek istiyorum. Mutluysanız saymayın.

37 yaşında yeni evlenen bir çiftiz. Haftada 3-4 kez birlikte oluyoruz. Ama son iki haftadır karımda ağrı şikayetleri başladı. Ne yapmalıyız?

ŞİKAYETİN nedenini öğrenelim.

Yani kadın hastalıkları uzmanına götür. tanıya göre geçip geçmeyeceğini yazalım. Ama tespitiniz çok net. Bu nedenle bir hastalık başlama ihtimali kuvvetli. Bedenin bağlanma noktaları veya liflerle ilgili olabilir. Ayrıca karın içi yeni gelişen kitle ve benzeri hastalıklar karşımıza çıkabilir. Dikkatiniz için teşekkürler.

Görümcem rahim kanseri olmuş. Şikayetleri nelerdir?

RAHİM kanserinin de ilk bulgusu anormal, düzensiz, zamansız aşırı kanamalardır.

Cinsel ilişki sırasında artan iç ağrı da görülebilir. Düzensiz kanama veya ağrı şikâyetiniz olduğunda doktorunuza başvurmanız gerekir.

Menopoza girdikten sonra kanamalarınız olursa beklemeden doktora gidin. Miyomlar (rahimin iyi huylu urları), polipler ve rahimdeki bazı değişiklikler de kanamaya sebebiyet verir ama bunların doktorunuz tarafından ayırt edilmesi gerekmektedir.

Hocam tiroidim az çalışıyor. Bir hastaya manyetik yatak demiştiniz. Benim için de önerir misiniz?

TİROİT bezi az çalışması sık görülür.

Çoğu kez otoimmunite dediğimiz "bedenimizin bağışıklık sisteminin kendi kendine düşman olması sonucu oluşabilir. Bedenimizin bozulan mıknatıslığının düzeltilmesi, boşalan akümüzün doldurulması oldukça önemlidir. Bedenimizin normalleşmesi birçok hastalığın bedenimiz tarafından tamirini arttırır. Sana da faydalı olacağını düşünüyorum.

25 yaşındayım. Hiç ilişkiye girmedim. Sizce ne yapmalıyım?

VERECEĞİMİZ cevap sosyal bir cevap değildir. Yani girebilirsin dememiz, izin vermek olarak algılanmasın.

Teknik olarak sana ait bazı bilgiler verebilseydin, sana özel bir cevap verebilirdim. Sadece yaşına bakarak söylemek gerekirse teknik olarak bu mümkün.