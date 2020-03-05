Nedir bu prostat?

62 yaşındayım. Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?

PROSTAT bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir. Bir çeşit sıvı üretir. İnsan neslinin devamında hayati önem taşır.

Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.

148 santim boyundayım. 66 kiloyum. Bebeğimiz olmadı, doktora gittik. 'Zayıfla' dedi. Bir de Tiroit bezin az çalışıyor olabilir dedi. Ne yapmam gerekiyor?

KISIRLIK, şişman anne adaylarında sık görülebilir. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 30.1. Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet yap, bol su iç ve egzersiz yap.

31 yaşındayım üç ay önce evlendik. Eşim ilişkide hep ağrıdı diyor. Düğünde istediği takı setini almamıştık. Bana kızdığı için yapıyor olabilir mi?

Cinsel birleşme sırasında yaşanan ağrı kadınlarda sık görülür.

Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Yoksa bu durum geleceğinizi olumsuz etkiler. Sen de eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et.

Diyabetliyim. Bu hastalık erkekliği olumsuz etkiler diyorlar. Doğru mu?

Şekerini yükseltmeyecek şekilde beslen. Su iç. Hareketsiz kalma. Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/dl üzerindeyse uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Bunları yap erkekliğim azalır diye korkma.