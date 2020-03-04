Aşka fıtık molası

Eşimde bel fıtığı var. Son iki aydır ağrısı arttı. Bir de ilişkide sertleşme sorunu başladı. Fizik tedavi uzmanı cinsel hayatınız etkilenir dedi. Doğru mu?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer ve beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri, bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.

İhmal etmeyin. Tedaviye başlayın.

Üç ay önce evlendik. Eşimle ilişkiye girmeye utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Ne yapmalıyım?

BU konuyu eşinle paylaşmazsan kiminle paylaşacaksın? İlişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir. Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır.

Zaten ilişkiden haz aldığı bölge, ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir. Yani uzunluk kısalık mevzusunu uzatma.

34 yaşındayım ve bir yıldır evliyim. Altı aydır erken boşalma sorunum var. İsteksizim. Şeker hastasıyım ve ilaç kullanıyorum. Bununla ilgili olabilir mi?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetleri olabilir. Uzun süren, düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullanan kişilerde bu olumsuzluklar görülür.

Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikayetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir.

Yaşım 69. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. "Guatr için tahlil yapalım" dediler. Neden?

ASLINDA hastalıktan şüphelenmediler.

Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız.

70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

23 yaşındayım. Üç aydır idrara çıkıyorum. Sistit olursak, sadece sık idrar şikayetimi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. İdrar kanlı da olabilir.

Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söyler. Birçok hastanın ağrılı ilişki şikâyeti vardır.

Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir.

Ateş genellikle yoktur.

1 aydır saçlarım dökülüyor. Şampuan ve jöle kullanmasam geçer mi?

SAÇ dökülmesi, kullandığımız temizlik malzemeleriyle ilgili olabilir.

Ama altta başka bir hastalık da yatabilir.

Kullandığın temizlik malzemelerine dikkat et. Hipotroidi, hipertroidi, çinko eksikliği, B vitamini eksikliği, uykusuzluk, kaygı stresi ve düzenli olarak kullandığın farklı ilaçları unutma. Ailende saçlar ne durumda bir de onu kontrol et.