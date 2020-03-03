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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 03 Mart 2020, Salı

Israr etmeyin

Yeni evliyiz. Hanım ilişkide zorlanıyor. Ben ısrar etmiyorum. Üzülür diye endişeliyim. Ne önerirsiniz?
EŞİNLE bu konuyu konuşmalısın.
Tıbbi destek için iç hastalıkları veya kadın hastalıkları uzmanı ile psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direk bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış. Şimdi çözüm zamanı. İhmal etmeyin.

24 yaşındayım. Penisim biraz eğik. Başka bir şikayetim yok. Sünnetten olabilir mi? Doktora göstereyim mi?
TABİ ki göster. Sünnete bağlı olup olmadığını üroloji gördükten sonra anlarız. Bazı bağışıklık sistemi hastalıkları, kıkırdak bağ dokusu farklılıkları, penisin çeşitli nedenlerle zedelenmeleri, bazı ilaçlar ve peyronie hastalığı gibi durumlarda peniste eğilme görülebilir. Hemen üroloji uzmanına muayene ol.

37 yaşında erkeğim. 2 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?
HASTALIK tetkik planlaması, hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için üroloji uzmanı veya iç hastalıkları uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; semen analizi, FSH, LH, TESTOSTERON, PROLAKTİN, TSH testleri istenebilir.

Üç haftadır küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Yanıyor. Sol kasığım da ağrıyor. Neden olabilir?
İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilmeçekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum bu.

Beş aylık evliyim. Adet döneminde çok sinirli oluyorum. İlişkide bile eşime kızıyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCE kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık varsa tedbir al. Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş.
Gerekirse psikolog desteği alırsın.
Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.

42 yaşındayım. Eşimle korunmak istiyoruz. Kadınların kullandığı koruyucu kılıf varmış. Bende korunma hapı bulantı yapıyor. Bu kılıftan kullansam olur mu?
YAN etki olarak bulantısı yok.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan da korunma imkanı sağlar. Rahim ağzı kanser riskini azaltır. Alınmasında reçeteye ihtiyaç yoktur.

İki aylık evliyiz. Evlenmeden önce bazı huzursuzluklar oldu. Şimdi ne zaman ilişkiye girsek eşim "ağrıdı" diyor. Bana kızdığından mı böyledir?
CİNSEL birleşme sırasında ağrı ve acıya, cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur.
Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yine de eşinin gönlünü al. Kırıldıysa tamir et. Günahını alma.
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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Israr etmeyin
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