Aşk iyileştirir

Eşim menopoza girdi. İlişkiden kaçıyor. Cinsel hayatımız etkilenir mi?

EVET. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu da cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara ve hatta kanamalara neden olabilir.

Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklik bitince daha ne kaldı? Yiyecek bir şey önerir misiniz?

CİNSEL istek yoksa, birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini artırır.

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken yaraya tuz basılmış gibi ağrım oluyor. Canım çok yanıyor. Bu neden olur? Ne yapmam gerekir?

ANLATTIKLARIN, Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir. Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları ortaya çıkar.

Kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.

İhmal etmeyin.

62 yaşındayım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye de çekiniyorum. Ne yapmam gerektiğini anlatır mısınız?

DOKTORA söylemeye çekinme.

Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır. Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar rahatsız edici gelebilir.

Uygun ilişki pozisyonlarını yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.

Önerebileceklerim bunlar...

1 aylık evliyim. Eşimi görünce çok heyecanlanıyorum. Kendimi tutamıyorum. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapmam lazım?

ERKEN boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Cinselliğin yeni yaşanmasında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda sık görülebilir. Psikiyatrist desteği gerekir. İç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.

20 yaşındayım. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım çocuğun olmaz diyor. Korkuyorum. Uykularım bile kaçıyor. Ne yapmalıyım?

OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır ve korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat. Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.