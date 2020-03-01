Aşkta depresyon

Altı yıldır depresyon ilacı kullanıyorum. Hanımla bir araya gelemiyoruz. Sanki ilişkiden soğudum. Bana yardımcı olun. Ailemi kurtarın.

UMUTSUZLUK ve kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar da isteksizliğe neden olabilir. Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşmalı ve bir süre ilaç kullanmamalısın. Eşler sıkıntılarını birbirleriyle paylaşmalı. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, sorun büyür. Aileni sen kurtaracaksın.

Eşim 39 yaşında. Yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat oldu. Rahmi ve yumurtalıkları alındı. Menopoza girdi. "Bana dokunma" diyor. Ne yapmalıyım?

VAR olan sorun sadece bedensel değil. Eşin aniden hormonal olarak da farklı hale gelmiş. Rahim de alındığından artık kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış.

Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeniyle bedeninden uzaklaştırılmış olabilir.

Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. İstek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok.

Prostatım var. Üroloji uzmanına gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir üroloji uzmanıysa ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Neden ilişkiye giremiyorum?

PROSTAT bezinin, küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz.

Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa ve tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın. TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Bu arada günde en az iki avuç kabak çekirdeği ye. Pişmiş domatesi mutlaka tüket.

27 yaşında kadınım. Üç ay önce evlendim. İlişkiden sonra cinsel organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım?

KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi etkileyebilir. Vajina kuruluğu ve iltihapları da ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği alın.

49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Geç sertleşiyorum. Bu da eşimi ve beni mutsuz ediyor. Ne yapmalıyım?

PENIL Doppler Usg, Testosteron, Tsh testleri yapılmalı. Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Hem üroloji hem de iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur.

Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

56 yaşındayım. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Sıkıntım nedir?

CİNSEL ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Heyecanlı, panikli, yorgun hallerde, mekan ve zaman uygunsuzluğunda erken boşalma olabilir. Cinsel organ hassasiyet artışları da bu şikayete neden olabilir.

Geciktirici kremlere başvurulabilir.