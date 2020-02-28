Aşksın adaçayı

32 yaşındayım. Moralim iyi ama cinsel gücümü bir türlü artıramıyorum. "Adaçayı iç" dediler. İyi gelir mi?

CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikâyetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı ve adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

32 yaşındayım. Cinsel organım sola doğru çok eğik. İdrar yaparken zorlanıyorum. İlişkiye rahat giremiyorum. Gençliğimde sık sık kendi kendimi sol elimle tatmin ederdim. Bunla ilgisi olabilir mi?

TARİF ettiğin şekilde bir bozukluk 'Peyronie Hastalığı' olabilir. Daha çok romatizmal-iltihabi bir hastalıktır.

Mutlaka üroloji uzmanı görsün.

Romatizmal açıdan daha sonra iç hastalıkları da tetkik eder. Ancak geçmişteki uygulamalarınla ilgili gibi durmuyor. Bu hastalıkta da ilaç tedavileri ve gerek olursa ameliyat gerektiren durumlar olabilir. Utanma.

Geç kalma.

41 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. İlaç kullandım. Bu sefer de cinsel hayatım bitti. Ölmeden mezara girdim. İlacı bırakınca tansiyonum çıktı. Bana yardım edin. Moralim bozuk.

HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek... Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş. Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir.

Ancak anladığım kadar ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir. Hemen doktoruna git.

Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor.

Hayat şeklini ve alışkanlıklarını değiştir.

Yoksa hastalık seni değiştirecek.

34 yaşındayım. Eşim ve işim iyi. Ama ileride cinselliğimin azalmasından korkuyorum. Hangi hastalıklar sıkıntı çıkarır?

ŞEKER hastalığı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, obezite, prostat büyümesi, prostat kanseri tedavileri, kötü beslenme, düzenli fiziksel aktivite yapmama, kronik sigara ve alkol kullanımı, 40'lı yaşlarla birlikte testosteron miktarında azalma, Stres başta olma üzere ihtimal çok. Ama sen bunları kafana takma. Bu da şimdiden stres yaşatır.

Dört ay önce evlendim. İlişkiden önce güç olsun diye bal ve üzüm şerbeti tükettim. Ama elim ayağım titredi, hiçbir şey yapamadım. İstemeden oluyor. Beni bu ızdıraptan kurtarın!

BAL ve şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikâyetlerini izah edebilir. Ayrıca şeker düşmesi cinsel ilişki performansını düşürebilir. Yine olmazsa diye düşünmende sıkıntıyı arttırır. Hemen Şeker yükleme testi yaptır. İç hastalıkları uzmanı takibine gir.