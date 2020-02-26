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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 26 Şubat 2020, Çarşamba

Anlayışlı olsun

32 yaşındayım. İlişkide sertliğim 8-10 dakika sürüyor. Eşim durumdan memnun değil. Moralim de bozuluyor. Benim sorunum ne?
CİNSEL ilişkide zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın. Meraklarını giderin. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda sık görülmektedir. İhmal etmeyin. Sıkıntı aşkınızı etkilemesin.

Hocam, çok sıkıntılıyım. Cinsel ilişkiden sonra migren ağrısı artar mı?
KİŞİDEN kişiye değişir. Migren atağı gerilim durumlarında görülür.
Rahatsız ilişki buna sebep olabilir.
İlişki öncesi kan şekeriniz düşükse migren atağı başlayabilir.

Evlenmeyi düşündüğüm kadın et yemiyor. Zayıf. Çocuğumuz olur mu?
ET yemek çocuk sahibi olmak için şart değil. Zayıf olması da sakıncalı değil.
Hatta şişman kişilerin çocuk sahibi olması daha zor olabilir diye tıbbi çalışmalar var. Cinsel aktivite açısından sebze ağırlıklı beslenme avantajlıdır.

Eşim hemen hamile kalmak istemiyor. İlişkiden önce eliyle haznesine bir şey yerleştiriyor. Zararlı mıdır?
DOĞUM kontrol yöntemleri doğru uygulanmazsa, zarar verici olabilir.
Hemen kadın doğum uzmanına gidin.
O ilacı götürün. Gereken bilgiyi size özel olarak uygulayın.

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