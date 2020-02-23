İkinci bahar
ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, prolaktin, prostat testleri ve TSH başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Bu arada kalbine de baktır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı, kalp krizi riskini de artırabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi iktidarsızlık olabilir.
İki ay önce evlendim. Eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum.
MUTLAKA aile doktoruna, iç hastalıkları uzmanına, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara danışın. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik ve yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz...
Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. Gece uykuda nefesi duruyor. Ne yapalım?
EŞİNİZDE uyku apnesi hastalığı olabilir. Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji-tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir.
İç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları muayeneleri şart.
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