Her şey meraktan

62 yaşındayım. Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?

PROSTAT bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir. Bir çeşit sıvı üretir. İnsan neslinin devamında hayati önem taşır.

Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir. Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.

Şeker hastasıyım. Dört yıldır ilaç kullanıyorum. Şeker hastalığının erkekliğe zarar verdiğini duyuyorum. Tedbiri yok mu? Erkekliğim biter mi?

ŞEKERİNİ yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç. Hareketsiz kalma. Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/ dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Kilona dikkat et. Günde en az beş porsiyon mevsiminde sebze ve meyve tüket. Katı yağ yeme.

Tuzsuz beslen. Haftanın beş günü, 30 dakika egzersiz yap. Sigaradan uzak dur. Bunları yap korkuya kapılma...

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?

BAŞKASININ hayatı, başkasının hayatıdır. Sen, senin normallerinle ilgilen. Performans anksiyetesi denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti eder. Korkunun ecele faydası yok. Düzenli beslen, düzenli uyu ve kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikoloji ve psikiyatri ihtiyacı olabilir. Panik yok.

Hipoglisemi hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. İki saatte bir yemek yemek istiyorum.Tatlı yememi önerdiler. Bunun başka bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, uzman eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR. İç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmelisin. Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor.

İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisi de başlanır.

İhmal yok, korkmak yok.

Bir ay önce safra kesesi ameliyatı oldum. Artık her şeyi yiyebilir miyim?

HAYIR. Sakın! Safra deposu gitti. Artık eskisi gibi yemek yersen hazımsızlıkların olabilir. Listeyi yaz... Yumurta ve yumurtalı her türlü yiyecekler, kaymak, krema, çikolata, tahin, tahin helvası, yağlı börek, çörek, pasta, kek, hamur tatlıları, yağlı etler, yağlı balıklar, kuruyemişler (fındık, fıstık), sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek vb.), sucuk, salam, sosis, pastırma sakıncalı gıdalar. Ayağını yorganına göre, sofranı safrana göre uzat.