Sınırsız hayal

İki senelik evliyiz. Cinsel hayatımız fena değil. Daha heyecanlı olması için değişiklikler yapmak istiyorum. Eşime söylesem kızar mı?

AKLINA geleni eşinle tabi ki paylaş. Çünkü ikinizin birlikte olduğu bir durum bu. Fantezi diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı 'sınırsız hayal' demektir.

Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum olursa ısrar etme. Ters bir sonuç yaratabilir.

Eşimle gebelik boyunca ilişkiye girmedik. 1.5 ay önce bebeğimiz oldu. Artık ilişki meselesini eşime açsam, ayıp olur mu? Bebeğe zarar verir mi?

EŞLER arasında ayıp olmaz.

İlişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilir. Sabır, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca bebeğe de zarar vermez.

63 yaşındayım. Sıkıldım desem andropoz diyorlar. Unutkanlık diyorum andropoz diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar? Bana yardım edin...

50 yaşını geçen erkeklerin bedeni, erkeklik hormonları azalırsa değişir.

Kadınların menopozu gibi bir durum yani. Şaka bir yana erkeklik hormonu olan testosteron azaldığında ruh ve beden etkilenir. Ani ateş basması, cinsel güç ve istek kaybı, sertleşmede azalma olabilir.

Düzenli beslen, uyu, hareket et.

Altı yıllık evliyim, erken boşalma sorunum var. İlişki 4-5 dakika sürüyor. Eşimi mutlu edemiyorum. Ne yapmalıyım? İlaç mı kullanayım?

PANİK yok. Önce kendinle ilgili şartları düzene koy. Uykusuz kalma.

Gerilim, kaygı ve korku pilini çabuk bitirir. Sertleştirici ilaçlara hemen başvurma. Senin için söylediklerimi eşin için de düzenle. İlişki öncesi sevişme dönemini yaşayın. Bunlara rağmen düzelme olmazsa üroloji ve iç hastalıkları uzmanına başvur.

47 yaşındayım. Şişmanım gece çok horluyorum. Eşimle ilişkiye girdiğimde nefes nefese kalıyorum. İlişkiden önce ilaç alayım mı?

YAZDIKLARIN kendine bakmadığını gösteriyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez.

Horlama, kötü uyku demektir. İlişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etkileri vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli.

Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. Hemen iç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir.

Gardiyanım. Malum stres çok... İki yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?

VAR. Psikolog önerileri al.

Geciktirici krem erken boşalma tedavisinde kullanılır. Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretin. Uyku, beslenme, gerilim ve yorgunluk, erken boşalmaya neden olur.