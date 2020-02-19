Menopozda mutluluk
BOŞUNA sıkıntıya girmeyin.
Şikâyetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Bazı hastalığı olanlara bu ilaçları veremeyiz. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, hipofiz adenomu, damar içi pıhtılaşmaya bağlı hastalıklar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları ve migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar.
Bu ilaçlar komşu-eş-dost- teyze reçeteleriyle içilmemelidir.
Yeni evliyiz. Eşim ilişkide orgazm olamadığını söylüyor. Ne yapalım?
EŞLERİN ilişki öncesi ve ilişki anında haz, coşku ve keyif almasına orgazm denmektedir. Tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. İlişkinin sonunda mutlu ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisinde gerçekleşmesi gerekir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, haz duyma durumunuzu hazırlayın.
Yani kısaca sevişin.
İki senedir reflüm var. "İleride yemek borusu kanseri olursun dikkat et" dediler. Doğru mu?
REFLÜ hastalığının düzeyine bağlı olarak değişir. Her reflü, yemek borusu kanseri olmaz. Çok ileri düzey reflü hastalığı varlığında yemek borusu kanseri görülme sıklığının bir miktar arttığı görülmüş. Önemli olan reflüyü düzeltmektir. Korku reflüyü arttırır.
Kış aylarında halsizliğim oluyor. İlişkiye girmeye bile halim olmuyor.
Eşim de huzursuz. İlacı yok mu?
SİZİNKİSİ kış depresyonu olabilir.
Özellikle büyük şehirlerde kapalı alanda geçirilen zaman artışı, cinsel isteksizliğe yol açabiliyor. Sabahları aç karnına en az beş dakika yürüyün ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yapın. Bu zindelik sağlar. Yeşil çay için. Düzenli beslenin. İyi uyuyun.
Yoğurt ve kefir tüketin. İlişkiye girmek için dinlenmiş ve istekli ol.
Bir yıllık evliyiz. İlişkiden korkuyorum. İlişkiyi düşündükçe midem bulanıyor, kusuyorum. Herkes hamileyim sanıyor. Ama uzun süredir birlikte olmadık. Hamile olabilir miyim?
HAMİLELİĞİNİ öğrenmek için test yaptır. Kan testi daha net sonuç verebilir. Ama senin bulantın ve kusman daha çok tiksintiden gibi duruyor. Bu duruma cinsel tiksinti diyorlar. Mutlaka hem tek hem de eşinle birlikte psikiyatriste git. Yoksa bir ömür boyu bu sıkıntıyı yaşarsın.
Beyim bana hiç yanaşmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok!
Yaşı 56. Gece çalışıyor diye mi?
YORGUNLUK ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Eşinin düzenli yemek yemesi önemli. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal, şekerli gıda vermeyin parmağını bile kaldıramaz hale gelir.
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