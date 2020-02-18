Eşiniz dikkat etsin!

Eşimle ayda 1-2 kez ilişkiye giriyoruz. Sonra idrarda yanmam oluyor. Birkaç kez idrar tahlili yaptırdım. Mikroplu dediler. Ne yapmalıyım?

EŞİN mutlaka ilişki öncesi temizliğine dikkat etsin. İlişki sonrası ilk 15 dakika içinde idrarınızı yapabilirsiniz.

Böylece üretranıza sızmadan bakterilerin bir kısmını atabilir ve idrar yolu enfeksiyonunun önüne geçebilirsiniz.

Sonrasında da genital bölgenizi ve çevresini de temizleyin.

Polikistik over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce sorunu yaşıyorum. Şişmanladım. Diyet yapayım mı?

POLİKİSTİK Over, neden olduğu hormon değişiklikleriyle şişmanlık ve hipertansiyon gibi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır.

Böğürtlen, yeşil sebzeler, yağlı balıklar ve zeytinyağından zengin beslenme kilo almanı engeller.

Bir senelik evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Almanya'da yaşayan kuzenim de aynı durumda. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Biz de yaptıralım mı?

OZON tedavisi temel olarak hücrelerin yenilenmesini sağlar. Sağlıklı insanlar bedenlerini, ciltlerini, akciğerlerini ve diğer tüm organlarını desteklemek amacıyla ozon tedavisi yaptırabilir. Bu nedenle sizin için de faydaları olacaktır.

Babam gece terliyor. Sıkıntıyla kalkıyor. Şekeri düştü diye üzüm suyu içiriyoruz. Muz da verelim mi?

HAYIR. Önce kalp testleri yaptırmalısın.

Babanın kalp damarları tıkanmış olabilir. Hemen ekg, efor testi ve tt ekokardiyografi çektirin. Sonuçlarına göre gerekirse kalp damar angiografisi çekilebilir. Tansiyonu takip edin. Yanında her zaman kalp damar tıkanıklığı ve hipertansiyon için kullanılan dilaltı ilaçlar bulundurun.

3 aydır halsizim. Demirim eksikmiş. İlaç kullanmak istemiyorum. Neler yemeliyim? Hangi besinler iyi gelir?

DEMİR eksikliği anemisinin nedeni de önemlidir. Bize başvuran hastalarda buna çok dikkat ederiz. Her demir eksikliği diyetle veya ağızdan demir ilaçlarıyla iyileşmez. Bu nedenle doktorunuzla tekrar görüşün. Dana ve koyun eti, karaciğer, yumurta sarısı, mercimek-nohut gibi bakliyat ve üzüm pekmezi demirden zengindir.

Estetik yaptırmak istiyorum. Dudak dolgusu kanser yapar mı?

DUDAK dolgusu mezoterapik bir uygulamadır. Kullanılan dolgu maddeleri kontrol edilmiş, insan bedeni ile uyumlu maddeler olmalıdır.

Uluslararası Standartlarla üretilen başta Hyalüronik asit olmak üzere vitaminler, mineraller kaliteli ve doğal olmalıdır. Bu tip maddelerin kanser riski yoktur.