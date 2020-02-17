Çocuk meselesi

Doktor Bey, çocuğumuz olmuyor. Sperm testim normal. Eşimde de hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?

ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları, çocuk açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında değil, orta kısımlarında bulunması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç.

41 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Kan şekeri düzeylerim iyi. Şeker hastalarının cinsel hayatı biter diyorlar. Doğru mu? Ne yapmalıyım?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez.

Diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi sorun yaşamaz. Ancak diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; şeker sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Bu durumda mutlaka doktorunuza muayene olmalısınız.

41 yaşındayım. Altı aydır eşimle cinsel münasebetimizde eskisi gibi sertleşemiyorum. Erkeklerde andropoz kaç yaşında başlar? Bana yardım edin.

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Bu durum 60 yaşından sonra başlayabilir. Testosteronun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor muayenesi şart. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun.

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Artık ilişkiye girmek istemiyor. "Benden kadınlık bekleme" diyor. Cinsel hayatımız tamamen bitti mi?

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Bu bir depresyon hali.

Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir.

Cinsel istek başladığında ilişkiye girmesinde bir engel yok. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.

2007'de panik atak tedavisi gördüm. O günden beri cinsel hayatım da bitti. Geri getirmek için ne yapayım?

ATAK yapman gerekli... Kendine güvenmeyen, huzursuz, gerçek anlamda eşiyle uyumlu olmayan kişilere ot, ilaç hiçbir şey yapmaz. Bazı anti depresanlar cinsel isteksizlik yaratabilir.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Gerek görülürse ilaç tedavilerin yeniden düzenlensin. Hemen cinsel güç arttıran ilaçları kullanma.

21 yaşında kadınım. Hem kiloluyum, hem kıllıyım. Arkadaşlarımın arasına bile katılmak istemiyorum. Adet düzensizliğim beni sinirli yapıyor. Hasta mıyım? Ne önerirsiniz?

ÇOKTAN doktora gitmeliydin. Bu anlattıkların Polikistik Over dediğimiz bir hastalıkla uyumlu. Yumurtalıklarındaki kistler ve hormonal farklılıkların bu şikayetlere neden olur.

Hormon testleri gerekli. İlaç tedavileri, stres kontrolü ve egzersizle bu şikayetlerin yoluna girer.