Erkeklik sorunu

Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Spor yapıyorum. Ancak 4 aydır evli olmama rağmen hanımla daha 2-3 kere beraber olabildik. Erkekliğimle ilgili sorun yok. Çözümü ne?

BENCE dereyi görmeden paçaları sıvama. Yaptığın sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor.

Adrenalin ve cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar.

Bu madde, cinsel isteği söndürebilir.

Yani spor, aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.

53 yaşındayım. Beş ay önce menopoza girdim. Menopoz aşkı etkiler mi?

EVET. Menopoz, bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu, ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır.

Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Bölgesel hormon kremleri şikayetleri azaltır.

Depresyon ilacı içiyorum İlişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Eşim onu aldattığımı düşünüyor. Ne yapayım?

ÖNCE sabır. Hem stres hem de depresyon ilaçları sertleşme sorunu yapar. Eşin kendisi için en kötü ihtimali söylemiş. Oldukça cesur ve dürüst davranmış. Mutlu ol. Onu bilgilendir. Her türlü sıkıntıyı paylaş.

Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.

Son dört aydır eşimle düzgün ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Ne yapmalı?

ERKEN boşalma stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir.

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir.

Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog ve ürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmezler. Yani git demen yetmez. Karşılıklı güvensizlik, sorunları büyütür. Çözümü küçültür.

Her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.

25 yaşında bir kadınım. Yeni evliyim. Eşimle ayda 3 kere bir araya geliyoruz. Ancak ağrım oluyor. Meğer 'Vajinismus' olmuşum. Nedir bu?

VAJİNİSMUS, halk arasında ilk gece korkusu olarak bilinir. İlişki sırasında kadın cinsel organının ilk bölümü istemeden kasılır. Bazı kadınlarda tüm bedende kasılmalar olur. Bacaklarını kapatırlar, titreme, çarpıntı, terleme, bulantı, kusma ve ağlama olabilir. İlişkiye girilemez.

Kadın bu kasılmaları isteyerek yapmaz. Kadın hastalıkları uzmanına, gerekirse psikoloğa başvurulmalıdır.

57 yaşındaki eşimde sürekli cinsel isteksizlik var. Bunun çaresi var mı?

TABİ ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni bulmamız gerekir. İsteksizlik moralimizle ilgilidir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra oluşur. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir.

İlişkiye girebilmek uygun bir mekan yoksa yine istek gelişmez. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.