Yüzüne bile bakamıyorum
DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden hemen sonra meydana gelen duruma, erken boşalma denir. Kadınlarda orgazma ulaşma, cinsel birleşmeden 12-14 dakika sonradır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi ve sık cinsel ilişkide bulunarak gerilimin azaltılması işe yarayabilir.
İç hastalıkları, üroloji ve psikolog desteği gerekebilir.
41 yaşındayım. İki hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. "Menopoza girersin" dediler. Nasıl anlarım?
KOMŞULAR mı menopoza girersin dedi doktorlar mı? Genellikle komşular hemen menopoza sokar.
Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur.
Tipik olarak boyun ve göğüs kısmından başlayıp yüzün yukarısına yayılan sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı şikayetleri görülür.
Biraz şişmanım, sigara içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor.
İlişkide eskisi gibi başarılı değilim. Zayıflasam düzelir miyim?
BU anlattıklarına göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.
Sigarayı bırak. Kilo ver. Kulak burun boğaz uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Bu hastalık hipertansiyon ve diyabete neden olabilir. Cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.
İşimle ilişki hakkında konuşmaya utanıyorum. Çünkü cinsel organım küçük. Ne yapmalıyım?
BU konuyu eşinle paylaşmalısın.
İlişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğüyle ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. İlişkiden haz aldığı bölge de yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgedir. Uzunluk kısalık mevzusunu uzatma. Sıkıntın devam ederse psikoloğa git.
Bir yıldır doğum kontrol hapı kullanıyorum. Arkadaşım, "Çocuğunuz olmaz" dedi. Daha 34 yaşındayım. Gerçekten çocuğum olmaz mı?
DOĞUM kontrol hapı kullanmak kişisel ve ailesel bir tercihtir. Bilindiği kadarı ile bu ilaçlara bağlı kalıcı kısırlık ihtimali yok. Yani doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz.
Hapları bıraktıktan sonra gebeliğin gerçekleşebilmesi için birkaç ay geçebilir. İleri yaş kadınlarda bu durum daha belirgindir.
Hocam 64 yaşındayım. Eşim vefat etti. 54 yaşında biri var. Evlenmek istiyorum. Çocuk olur mu?
TIPTA kesinlik olmaz. Senin ve müstakbel eşinin hormonları üremeye uygunsa ihtimal var. Ancak yaşlarınıza bakacak olursak, bu ihtimal düşük. Müstakbel eşinle bu konunun yönünü ve bedeninizin şu an bu duruma uygunluğunu kontrol etmek iyi olur. Sonunda da sorunun doğru cevabını verebiliriz.
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