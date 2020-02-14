Eşinden çekinme

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir.

Ruh halinin eskisi gibi olması, bedeninin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Bunu eşine söylemekten çekinme. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.

Bunu asla unutmayın.

İSTEKSİZLİĞİN PEK ÇOK NEDENI VAR

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ancak eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Durumu doktora söylemeye de utanıyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?

DOKTORA söylemeye çekinme.

Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği.

Önce eşinle bu konuyu konuş.

Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan, hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır.

Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir.

Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'bu yaştan sonra' diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler.

PERHİZE DİKKAT EDİN

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir.

Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin.

Farklılık görürsen üroloji ile görüş.

Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.

STRESİN ETKİSİ BÜYÜK

4 aydır sertleşme sorunum var. 63 yaşındayım. Bana göre yaşlı değilim. Gittiğim doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor! Ben yanlış anlamış olabilir miyim?

Sertleşme şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır.

Uykuda bunlar ortadan kalkar.

Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı, evham, kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.

Bu konuda doktoruna güven, gerisini merak etme sen.