Enerjim yetmiyor

25 yaşındayım. Yeni evliyim. Akşam eşimle birlikte olmak istiyorum. Ancak enerjim yetmiyor. Ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?

Sıkıntı, kaygı ve gerilim gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa yalandan kilo alırsın. Bu da enerjini yer. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebze-meyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğünde de bu şikayetler olur. İhmal etme iç hastalıkları uzman takibine gir.

Dört aylık evliyiz. Ne zaman ilişkiye girsek hanım bağırıyor. "Niye bağırdın?" diyorum. "Bilmiyorum" diyor. Doktora mı götürsem ne yapsam?

EVET. Kadın hastalıkları uzmanına muayeneye götür. Cinsel organına ait yapısal farklılıklar, kuruma ve yara gibi durumlar netleşsin.

Vaginismus dediğimiz hastalık var mı belirlensin. Ayrıca psikolog değerlendirmesi yapılsın. Haz aldığı için sesli tepki veriyorsa bu konuda da bilgi alsın.

Ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Artırırsa yaptırmayı düşünüyorum. Önerir misiniz?

Ozon tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir. Etki süresi uzundur.

Ancak sihir değildir. Uzun vadede enerji artışı yaparak cinsel performans azalmalarına katkı sağlar. Sabırsızlık; ilişkide erken boşalma, ereksiyon süresinde kısalma ve kan şeker düşüklüğü ihtimalinde artış gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Sakin olun. Kendinize güvenin. Acele etmeyin...