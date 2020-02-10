İsteğim bitmiyor
TESPİTLERİN önemli. Hemen iç hastalıkları uzmanına gitmelisin.
TSH, açlık tokluk glikoz, haemogram ve testosteron testleri yaptır. Ayrıca nöroloji uzmanına git. Muayene ol.
Özellikle hormonal hastalıklarda ve beyin tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği, kişilik değişikliği ve baş ağrısı olabilir. Konuyu eşinle paylaş. Yoksa senin kişilik yapısı olarak bu durumda olduğunu düşünebilir.
26 yaşındayım. Ailem görücü usulü bir kız bulmuş. Evlenirsem ilk gece nasıl ilişkiye girerim bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Kimden destek alayım?
YAŞADIKÇA tecrübe edinecek insan. Evleneceğin kişiyle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. İstersen şimdi, istersen evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danışıp, bu konuyla ilgili bilgi alabilirsin.
Yaşım 60. Üç aydır sertleşme sorunum başladı. Ne yaptıysam tık bile yok. Arkadaşlarım andropoz olduğumu söyleyip gülüyor. Derdime bir çare...
PANİK yok, kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Mutlaka hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerinde sertleşme sorunu olan erkeklerin üçte birinde testosteron hormonu eksikliği vardır.
FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır. Çıkacak sonuçları değerlendirelim.
Son üç aydır eşimin ilişkide ağrısı oluyor. Ben de erken boşalıyorum. Ne yapmamız gerekiyor?
İLİŞKİDE eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Önce kadın doğum doktoruna gidin. Onun şikayetinin nedenini bulup tedavisini yapın. Sonrasında da sen üroloji uzmanına muayene ol. Sorunun çözümüyle ilgili yanlış uygulamalar, cinsel etkinlikten kaçınma, çok sık cinsel etkinlikte bulunma, performans, eşin tepkileri, suçluluk ve utanç duyguları da sıkıntını devam ettirebilir.
46 yaşındayım. Diyabet tanısı konuldu. Şeker, cinselliği etkiliyormuş. Neye dikkat edeyim?
MUTLAKA hastalığı kabul edip ona uyum sağlamalısın.
Hastalığın gereklerini yerine getirirsen sıkıntı yok. Cinsel yaşamını normal sürdürebilmek için kan şekerinizi iyi kontrol etmeniz önemli. Kısa dönemde düşük ve yüksek şeker düzeylerini önlemek cinsel yaşamınızı iyileştirebilir. Uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi cinsel fonksiyonlarınızın düzelmesini sağlar. Ancak uzun süren yüksek şeker, sizi yorgun düşürebilir.
Ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz.
Ayrıca hiperglisemi kadın ve erkek cinsel organında mantar enfeksiyonlarına yol açabilir.
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