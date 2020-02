Kanser korkusu

22 yaşındayım. Altı aydır adetim düzensiz. Yüzümde kıllanma var. Yumurtalıklarımda kist buldular. İnternette kanser riski var yazıyor. Çok korkuyorum. Ne yapmalıyım?

POLİKİSTİK Over hastalığı her 10 kadının birinde görülür. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve şeker hastalığına yatkınlığı artırır. Araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu yoktur. Her duyduğuna inanma, panik yapma.

Benim sorunum cinsellik. 25 yaşındayım ve hiç ilişkiye girmedim. Sizce istesem girebilir miyim?

VERECEĞİMİZ cevap, genel değildir. Yani girebilirsin dememiz izin vermek olarak algılanmasın.

Teknik olarak bazı bilgiler verseydin, sana özel bir cevap verebilirdim.

Sadece yaşına bakarak söylemek gerekirse teknik olarak bu mümkün.

51 yaşındayım. Gece sık sık idrara çıkıyorum. Prostat mı oldum sizce?

ERİŞKİNLERİN gece sık idrara çıkmasına idrar söktürücüler, idrar söktürücü içeren hipertansiyon ilaçları, şeker hastalığı, infeksiyonlar ve huzursuz idrar torbası neden olabilir. İç hastalıkları veya üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Bekledikçe hastalık süreci ilerleyebilir. İhmal etme.

28 yaşındayım. Kadınım ve yeni evliyim. Boyum eşimden biraz kısa. Son üç haftadır ilişkide cinsel organımda ve makatımda ağrı oluyor. Neden?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti ve süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakının. Kadın hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun.

Dokuz aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. Kilolularda kısırlık riski artar diyorlar. Benim boyum 168 santim. Kilom 86... Eşim de şişman. Bu yüzden mi olmuyor?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değerin 30.5... Yani kilo vermen gerekir. Öncelikle sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın.

Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır.

Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin.

7-8 aydır başıma gelmeyen kalmadı. Depresyon hapı içtim. Cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam?

OLMAZ. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. İlacı kesin.

Sıkıntının sebebini ve çözümünü kendinde ara. Eğer çözüm üretemiyorsan psikiyatriste başvur.

57 yaşındayız. Hanımla birliktelik konusunda her kafadan bir ses çıkıyor. Bu yaştan sonra ilişki normal mi? Haftada kaç kez yapmalıyız?

HERKESİN ayakkabı numarası, göz rengi, tansiyonu ve nabzı farklı...

Zevkler ve renkler tartışılmaz. İlişki tek kişilik bir durum değil. Mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir. Olmayanın peşinde koşmak, mutsuzluk demektir. Mutluysanız saymayın.