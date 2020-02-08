Erkeklik meselesi

37 yaşındayım. Üç yıllık evliyim. Bir senedir erken boşalma sorunu yaşıyorum. Erkek adamım, gücüme gidiyor... Nasıl düzelebilirim?

KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert büyür. Kendine güven. Kafanı düne takma. Geleceğe odaklan.

Eşinle sohbet et. Ondan destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz ve melisa sofrandan eksik olmasın.

48 gündür evliyim. İlişkide çok ağrı çekiyorum. Daha önce apandisit ameliyatı olmuştum. Onunla ilgisi olabilir mi? Ne önerirsiniz?

ANLATTIĞINIZ konu önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayenesi şart.

Kadınların yarısında ilişki sırasında ağrı sorunu olabilir. Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklabilir. Muayene sonrası sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir. Ayrıca her derdini eşinle paylaşmalısın.

Beş aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerimin ikisi de şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir kanser belirtisi olabilir mi?

KANSER belirtisi değil ancak hastalık belirtisi olabilir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir.

Böyle bir durumda gebelik zorlaşır.

61 yaşındayım. Çoluğu çocuğu evlendirdik. Bizim hatunla kardeş olduk. Beraberlik sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Andropoz muyum?

BU yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır.

Tiroit yetmezliğinde veya tiroit hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

38 yaşındayım. Üç ay önce evlendim. İlişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Gurur yapma

8 sene önce bypass oldum. Sertleşme sorunu yaşıyorum. Hanımla kardeş kardeş yaşayacak mıyız?

GEÇMİŞ olsun. Ameliyat sonrası alınan birçok ilacın yan etkisi söz konusu olabilir. Öncelikle iç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Eğer ilişkinin kalbine ve sana zarar vereceğine dair korkun varsa bu da sertleşme sorununa neden olabilir...