Evlilik korkusu

Yakında evleneceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum. Siz anlatırsanız sevinirim.

BU konuda anlatacak çok şey var.

Düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın.

Güvendiğin aile büyüğün, bir öğretmenin veya evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır. Benim sosyal medya hesaplarımdan özel olarak ulaşmak istersen gereken bilgilendirme için elimden geleni yaparım.

62 yaşındayım. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Mümkün mü?

ÜROLOJİ ve iç hastalıkları uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri, Tsh başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır.

Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir.

Eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?

TABİ ki anlatırım. Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Mutlaka aile doktoruna, iç hastalıkları uzmanına, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin. Eğer ulaşma imkanın yoksa öğretmenlerimize sormalısın.

Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir.

Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz.

Yaşım 68. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir.