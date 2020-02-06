İkinci bahar

59 yaşındayım. Eşim 48 yaşında. Sürekli ilişkiye girmek istiyor. Sertleşme sorunum var. Ne oldu bana?

SIK ilişki cinsel organlar, haz duyma ve orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Hastalık olma şartı yok. Dinlenme dönemi gerekir.

Kadınlarda doyumsuzluğa ve cinsel taşkınlığa neden olan aşırı isteğe 'Nemfomani' denir. Bu istek devam ederse aklında olsun.

46 yaşındayım, adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için test yaptırdım. Bu test kanser varsa gösterir mi?

CA 15-3 testi vardır. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz gibi değişik durumlarda da yükselebilir.

24 yaşındayım. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?

KADIN mı erkek mi olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez.

Kendi kendini tatmin, ilişki kadar enerji harcanan bir olaydır. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Kendini bundan alıkoyamıyorsan psikiyatriste görün.

Altı aydır ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi? Yoksa hastalık mı?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.

Kızım 19 yaşında. Meme muayenesini ne zaman yapması gerekiyor?

ADET bitiminden sonraki günde, ayda bir kez yapılmalıdır. Adet kanamasının başlamasıyla kanda östrojen hormonunun etkinliği nispeten azalır ve meme dokusunu incelemek kolaylaşır. Menopoz dönemindeki kadınlar her ayın bir gününde bu muayeneyi yapabilirler.