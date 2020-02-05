Hanım şikayetçi

Sorunum dizlerim. Bükük olarak uzun süre duramıyorum. Bu da ilişkide bizi zor durumda bırakıyor. Hanım bana küsüyor vallahi! Ne önerirsiniz?

ÖNCE ortopedi uzmanı muayenesi olun. Tanıya göre ameliyatlık veya PRP, ozon gibi eklem içi tedavilerini kullanın. Ayrıca ilişki pozisyonunuzu bedenlerinize uygun olarak yeniden planlayın. Cinsel hayatınızı düzene sokmanıza yardımcı olacaktır.

Vardiyalı çalışıyorum. Bir senedir evliyim. Hanımla düzgün ilişkiye giremiyorum. O istiyor ama ben yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı?

BESLENMEN düzensiz ise vitamin takviyesi o zaman işe yarar. Ama senin uyuman, dinlenmen lazım. Daha iyi bir ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın.

Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Ginseng desteği ve ahududu çayı cinsel istek açısından destekleyici olacaktır.

25 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Çok sigara içiyorum. Arkadaş "Erkekliğin biter" dedi. Doğru mu?

EVET. Sigara erkeklerde cinsel isteksizliğe yol açabilir. Ayrıca sperm kalitesini ve hareketini bozduğundan çocuk sahibi olmayı engelleyebilir.

Yol yakınken tekrar düşün.

36 yaşında kadınım. Evli değilim. Doğum yapmayanlar da meme kanseri oluyormuş. Korunmak için ne yapmalıyım?

KORKU bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Birçok hastalığa zemin hazırlar. Doğum yapmayanlarda meme kanseri görülme sıklığı artar demek 'Her doğum yapmayan meme kanseri olur' demek değildir.

İç hastalıkları uzmanı takibinde kal.

Kendi kendine meme muayenesi yap.

Gereksiz ilaç kullanımı. Su iç. İyi uyu.

Düzenli beslen. Mutlu ol.

Üç aylık evliyiz. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim sıkıntılı. Erken boşalmak kanser yapar mı?

ERKEN boşalma kanser yapmaz.

Eşinin hangi anlamda sıkıntılı olduğunu anlayamadım. Cinsel ilişkide birlikte rahatlamak doğal olandır. Eşlerden biri diğerine göre erken rahatlarsa diğeri için süreç tamamlanmamış olur.

Eşin kadın hastalıkları, sen üroloji uzmanına, hatta gereğinde birlikte ilişki terapisine başvurmalısınız.

64 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?

ACELE işe şeytan karışır. Ameliyat sonrası ilk üç ay ilişkide bulunmayın.

Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk iki ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Sabreden derviş muradına ermiş.

Üç aydır nişanlıyım. Kendisinin tiki var. Dokunsam zıplıyor. Böyle çocuk yapabilir miyiz?

NEDEN olmasın. Tabi ki temas olacak.

Bunun için psikolog, cildiye ve iç hastalıkları uzmanı muayenesi gerekebilir.

Şimdiden çalışmalara başla.