65’inde bir delikanlı

Nafiz Bey, ben 65 yaşındayım. Hala bir delikanlıyım. Ancak prostat kemale erdi. Hastaneye gittim. Guatr hastalığı için tahlil istediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?

BELLI hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.

60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.

Yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, şeker hastalığında, kanser nedeniyle baş ve boyuna radyoterapi (ışın tedavisi) yapılanlarda tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

Evleneli beş ay oldu. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Dayanmak da zor geliyor. Daha önce apandisit ameliyatı olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadınların yarısı ilişki sırasında ağrı yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.

Sonradan oluşan ağrılar, jinekolojik hastalıklardan veya cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir. Kadın hastalıkları uzmanı muayenesi şart.

Üç ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. İki ay önceye kadar hanımla ufak tefek beraber oluyorduk. İki hafta önce yeni ilaç başladık. Biz de durum bozuldu. Hareket yok. Neden?

OLUR. Her ilaç bedene girdikten sonra etkisini ve yan etkisini gösterir.

İstemediğimiz etkiler olunca tedavi yeniden düzenlenir. Başka tedaviler planlanır. Hemen panikleyip teslim olmaya gerek yok. Aktif cinsel yaşam hayati önemdedir.

54 yaşındayım. Son 5-6 aydır hanıma faydamız dokunmuyor. Tam keyif zamanı derken olanlara bakın. Ne yapmamı önerirsiniz?

ÖNCELİKLE eşinizle paylaşın.

Bu iş karşılıklı anlayışla çözülür. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular ve kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir. Depresyon ilaçları, sertleşmeyi engelleyebilir. Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin. Yeniden tedaviler düzenlensin.

52 yaşındayım. Üç ay önce prostat ameliyatı oldum. Cinsel ilişki gücü azalır dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım.

İlişkiye girebilir miyim?

SABREDEN derviş muradına ermiş. Ameliyat sonrası ilk üç ay ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma.

Günlük hayatına uygun davran.

45 yaşında bir kadınım. Adetin düzenli. Meme kanseri için CA 15-3 istediler. Bu test kanseri gösterir mi?

EVET gösterir. CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif-orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.