En uygun an

Eşimle beraber kısırlık tedavisi görüyoruz. Bir araya gelmemiz lazım. İlişki için en uygun zaman nedir?

İLIŞKIDE en önemli adım, çiftlerin aynı anda istek duymasıdır.

Eşlerden birinin isteksizliği, başarısızlık gibi algılanabilir. Bu nedenle ikinizin de isteği herhangi bir an, ilişki için en doğru zamandır.

Yine dinlenmiş olmak ve hafif tokluk ilişkide mutluluğu artıracaktır.

29 yaşındayım. 3.5 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN da, duyguların da karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi duruyor.

Öncelikle sıkıntılarını eşinle paylaş.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.

İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim Doktor yeni ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıda. Nedendir?

BAZI tansiyon ilaçları sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir. Doktoruna başvur. O ilacın yerine yeni ilaç verir.

Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu olabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir.

Sadece sorunun başlaması ilaç değiştirme zamanına denk gelmiştir.

O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, eşine durumu izah et.

32 yaşında kadınım. Üç yıllık evliyim. Altı aydır eşime istek duyamaz oldum. Menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir. Bu anlattıklarınla aklımıza hemen menopoz gelmez.

Östrojenin yanında erkeklik hormonu olan testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Şimdi ilişkiye yanaşmıyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Ne yapayım? Bana yardım edin...

ANLADIĞIM kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali.

Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. İlişkiye girmesinde bir engel yok. Eşinizle birlikte kadın hastalıkları uzmanına gidin.

Gerekirse psikiyatristlerden destek alın. Siz de gerekli desteği göstererek eşinize yanında olduğunu hissettirin...