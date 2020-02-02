Eşinden utanma
AKLINA ne ekersen onu biçersin.
Eşler arasında utanma ve mahcubiyet olmaz. İki erişkin, doğal süreci mutlaka tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesinin kendine özel yorgunlukları olur. Ömür boyu eksiklikleri tamamlama, yanlışları düzeltme ve bilmediklerini öğrenme mümkün.
28 yaşında yeni evli bir kadınım.
Boyum eşimden kısa. İlişkiden sonra üç haftadır cinsel organımda ve makatımda ağrım oluyor. Neden olmuştur?
ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti ve süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın. Yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir.
Kadın hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun. Tüm batın USG, alt batın BT çektirilebilir.
Dokuz aydır evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternette şişmanlarda bebek zor olur diyorlar.
Benim boyum 1.68. Kilom ise 86... Eşim de şişman. Ne yapabilirim?
EVET, şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5... Yani kilo vermen gerekiyor. Ama öncelikle sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır. Normal kiloya inmek gebelik ihtimalini arttırır. Eşin de kilo versin.
Başıma gelmeyen kalmadı. Depresyon hapı kullanmaya başladım. Cinsel hayatım bozuldu. Ne yapayım?
HER ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Eğer kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene ol.
44 yaşında şişman bir kadınım. Geçen hafta kadın hastalıkları muayenesi oldum. Miyom çıktı. Menopozda küçülür dediler. Kötü bir şey midir?
HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz.
Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir.
Kansere dönüşmez. Çok sık görülür.
Merak etme. Takibe devam et.
Kardeşim yeni evlendi. Çocukları olmadı. Benim olur mu?
BELKİ doğum kontrol yöntemleri kullanıyorlardır. Kendi muayenelerini, tahlillerin yaptır.
Bu kendi sağlığın için iyi olur.
61 yaşındayım. Prostatım büyümüş. İki yıl önce de kum dökmüştüm.
Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat beziyle ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason filmi ve üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar tahlilleri yaptırır. Doktora gitmez. Tanı konmadığından birçok kişide hastalık ilerler. Doğru üroloji uzmanı muayenesine.
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