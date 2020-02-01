Prostat ve mutluluk

52 yaşındayım. Üç ay önce prostat ameliyatı oldum. İlişkide gücün azalır dediler. Eşime yaklaşamıyorum bile! Başarısız olurum diye korkuyorum. Bana ne önerirsiniz?

SABREDEN derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı.

Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir. Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklete ve motosiklete binme. İlişki başarısızlığı açısından korkma. Günlük hayatına uygun davran. İlişkide ortaya çıkan değişiklikleri doktoruna ilet.

22 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. "Beraber içilmez" dedi. Neden?

ECZACIMIZA teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir.

Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir. Doktorun sana göre bir değişiklik yapsın.

Hocam altı aydır evliyiz. Hala çocuğumuz olmadı. Cinsel birleşme şekli, gebelik olmasını etkiler mi?

EĞER annenin yaşı 35'i geçmediyse hemen paniklemeyin.

En doğru günlerde ilişkiye girmeye çalışın. Adetin birinci gününden itibaren sayın. Dokuzuncu ve 15. günler arasında gün aşırı ilişkiye girmeniz gebelik şansını arttırabilir.

Bazı ilişki pozisyonlarının da gebelik şansını arttırdığı bilinir. Erkeğin üstte olduğu, kadın ve erkeğin yana doğru dönük olduğu pozisyonlar ile kadının diz-dirsek pozisyonunda olduğu pozisyonlar gebelik şansı açısından daha avantajlıdır.

62 yaşındayım. Arkadaşlarım keçiboynuzu yemiş, ilişkide faydası olmuş. Ben de yesem mi?

CİNSEL konularda tek bir gıdayla mucizeler yaşayamazsınız.

Ya olmazsa kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az ve sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa doktora başvurun.

Eşim 57 yaşında. ilişkide sürekli isteksiz. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

CİNSEL isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygılarımıza ilgilidir. bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.