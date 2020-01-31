Kocam bana bakmıyor

Beyim yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk, gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. Düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres, sıkıntı yaparsa da istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal, şekerli gıda vermeyin parmağını bile kaldıramaz hale gelir.

Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

TEDBİRE devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla iki bardak içilebilir.

Şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı? Şimdi faydalı olsun diye şekerlileri yiyip duruyorum da onun için sordum...

ŞEKER hastalarının kan glikozu yani şeker düzeyi yüksek giderse uzun süre sonra damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da kaçınılmaz olarak cinsel yaşamını olumsuz etkiler. O yüzden şimdi şekerli gıdaları tüketmekten vazgeç.

4 aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikayettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkansız olacağından korkulur.

Eşinle birlikte bu korkunu paylaş.

Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma. Sabret.

Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin. Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur.

Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir.

Eşim hep ağrım var diyor. Evlenirken istediği eşyalardan bazılarını alamamıştık. Beni böyle mi cezalandırıyor acaba?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına cinsel ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir.