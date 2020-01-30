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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 30 Ocak 2020, Perşembe

Keyifler kaçtı

32 yaşındayım. Moralim iyi ama cinsel hayatım kötü. Keyfim kaçtı. Ada çayı iç dediler. İyi gelir mi?
CİNSEL istek azalması sık rastlanan bir şikayettir. Ruhsal durum, cinsel organ ve bazı hormon hastalıkları, isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir.
Altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden harikalar yaratamazsınız.
Ada çayı, ısırgan otu çayı faydalıdır.
Ancak çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.

Evleneli dört ay oldu. "İlişkiden önce bal ye, üzüm şerbeti iç" dediler. Ama benim elim ayağım titriyor. Ne yapmalıyım? Kurtarın beni!
BAL ve şerbet sonrası el, ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir.
Bu da şikayetlerini izah edebilir.
Şeker düşmesi cinsel ilişki sırasında performansını da düşürebilir.
Şeker yükleme testi yaptır. İç hastalıkları uzman takibine gir.

Yakında evleneceğim ancak cinsel organım küçük. Bir sıkıntı çıkar mı? Gelin bu duruma ne der?
İLİŞKİDEN keyif alıp almamak veya çocuk sahibi olup olmamak cinsel organ büyüklüğüyle ilgili değildir. Çocuk sahibi olmak içinde cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini seven eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur.

Depresyon hapı içiyorum. Cinsel hayatım bozuldu. Ne yapayım?
HER ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.

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