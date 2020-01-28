Prostattan korunma

Yaşım 50'yi aştı. Bundan sonra prostat ve erkeklikte bir sorunum olur mu? Ne yememi önerirsiniz?

ISIRGAN otu, pişmiş domates, kabak çekirdeği, mevsiminde çilek, cüce palmiye çayı ve çakşır otu gibi koruyucu ve destekleyici besinler var.

Ama kişiye göre doktor tarafından verilen tarifler daha doğru olur.

42 yaşındayım. Üç aydır akıntım var. Kaşıntım oluyor. Daha önce hiç böyle olmadı. Acaba nedendir?

VAJİNAL akıntı mutlaka hastalık olmayabilir. Ancak kaşıntı, koku değişikliği, renk değişikliği ve eşlik eden ateş gibi durumlarda hastalık ihtimalleri incelenmelidir. Antibiyotik veya kortizonlu ilaç kullanımı, doğum kontrol hapları, bakteri, virüs, parazit ve mantarlara bağlı iltihaplar, şeker hastalığı, menopoza bağlı hormonal farklılıklar, vajinaya ait kuruma, incelme gibi farklılıklara bağlı olarak akıntılar olabilir.

Kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Safra kesesi ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değilim. Hemen bitsin diye bakıyorum. Ameliyatla ilgili midir?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar, batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri ve rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın.

33 yaşındayım. Evliyim. İki yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Şeker hastasıyım. Ne yapmalıyım?

İKİ yıl oldukça uzun bir süre. Şeker hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Uykunu al. Yorgunluk erken boşalmanın garantisidir. Günlük hayatında her şeyini acele yapma.

Yavaşla. Cinsel ilişki bir iş, bir görev değil. Beraberce istenmesi gereken bir durumdur. Bir yere yetişirken, bir randevuya yetişmeden önce, sonrasında yapılacak bir iş varken ilişkiye girmeyin.

Gerilim erken boşalmayı tetikler.

Dört aydır eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus. Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur.

Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanından yardım al.

Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekersin. Cinsel organının daha uzun veya daha kısa olması ilişkideki mutluluğu belirlemez. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.