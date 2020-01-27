Menopoz korkusu

Beş aydır menopozdayım. Arkadaşlarım menopoz ilacı kullanmamı önerdi. Siz ne dersiniz?

BOŞUNA sıkıntıya girmeyin.

Şikâyetlerinizi kadın hastalıkları uzmanı ile paylaşın. Sizin durumunuzu tıbbi olarak tespit edelim. Rahim ve menopoz öncesi meme kanseri olanlar, karaciğer yetmezliği olanlar, porfiriya hastaları ve migren hastaları bu ilaçları kullanamazlar. Bu ilaçlar komşu, eş, dost önerisiyle alınmamalıdır.

Yeni evliyiz. Eşim ilişkiden sonra "Orgazm olamıyorum" diyor. Bize yol gösterin. Ne yapmamız gerekiyor?

EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku ve keyif almasına orgazm denmektir. Yani ilişkinin sonucu mutlu ve yorgun bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup haz duyma durumunuzu hazırlayın.

Yani kısaca sevişin.

Kış aylarında halsizliğim artıyor. İlişkiye girmeyi bile istemiyorum. Depresyon dediler. Yardım edin

SİZİNKİSİ kış depresyonu olabilir.

Özellikle büyük şehirlerde kapalı alanda geçirilen zaman artışı, cinsel isteksizliğe, gerginliğe, uykusuzluğa, iştahsızlığa, eklem ağrılarına ve yorgunluğa yol açabilir. Sabahları aç karnına en az beş dakika yürüyün ve 10-15 dakika aç karnına jimnastik yapın. Yeşil çay için. Düzenli beslenin. Yoğurt ve kefir tüketin.

Kaybedeceğim diye maça çıkılmaz.

İlişkiye girmek için istekli olun.

Bir senelik evliyiz. Eşim birlikte olmak istediğinde midem bulanıyor. Kusuyorum. "Hamilesin" dediler. Hamile olduğunu nasıl anlarım?

HAMİLELİĞİNİ öğrenmek için test yaptır. Kan testi daha net sonuç verebilir. Ama senin bulantın daha çok tiksintiden gibi duruyor. Bu duruma cinsel tiksinti diyorlar.

Mutlaka hem tek hem de eşinle birlikte psikiyatriste gitmelisin. Yoksa bir ömür boyunca bu sıkıntıyı yaşarsın.

32 yaşındayım. İlişkide sertliğim 8-10 dakika sürmesine rağmen eşim tatmin olamıyor. Moralim bozuluyor. Ne yapmamız gerekiyor?

Cinsel ilişkide zevk alma durumu sadece cetvelle veya dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın.

Korkularını, hassasiyetlerini bilin.

Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.

Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.