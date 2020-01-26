Eşim memnun!

Eşimle sorunum yok. Kendisi de benden memnun. Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Arkadaşlarım söyledi. "Çok ilişkiye giren erkeklerde prostat kanseri olurmuş. Doğru mu?

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. İyi giden durumlarda bile kaygılanacak şeyler bulmayın.

Yapılan çalışmalarda sık ilişkinin erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, kaygıdan uzak kalma, yeterli uyuma, sigara ve alkolden sakınmaktır.

İşyerinde sık idrara çıkıyorum. Su içmeyi azalttım fayda etmedi. Ne önerirsiniz? Hasta olabilir miyim?

MUTLAKA tam idrar tahlili yaptır. Sadece enfeksiyonda sık idrara çıkılmaz. Mesane hassasiyetini arttıran durumlar, mesaneye baskı yapan hastalıklar ve diyabet gibi rahatsızlıklar, sık idrara çıkmamıza neden olabilir. Açlık ve tokluk kan şekerini de ölçtür. Üroloji muayenesi ol. Sık sık idrara çıkmamak içinde idrar yapmayı erteleme.

27 yaşındayım. Bisiklet sürüyorum. Üç aydır makatıma ağrım oluyor. "Prostat iltihabı olabilir" dediler. Bu yaşta normal midir?

BİSİKLET oturakları dar ise yarış bisikleti benzeri öne doğru eğilme pozisyonu ile kullanım sürekli ise bu sporla ilgili olabilir. Pudental sinir dediğimiz sinir kablosu bu tip durumlarda baskı altında kalır.

Prostat bezi iltihaplarında da bu tip şikayetler olduğundan karıştırılabilir.

Üroloji uzmanına benim dediklerimi de ilet. Ayrıca yaptığın sporu da gözden geçir. Hatta bir süre bırakarak şikayetlerinin etkilenip etkilenmediğini takip et.

49 yaşındayım. Çabuk boşalıyorum. Cinsel organımda sertleşme geç oluyor. Ne yapmalıyım?

ORGAN ile ilgili tetkikleri yaptırmak önemli. Penil Doppler Usg, Testosteron ve TSH testleri yapılmalı.

Ayrıca tam kan sayımı ve şeker yükleme testi gerekebilir. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanı takibi iyi olur.

Ayrıca ilişki öncesi eşinizle sevişme dönemini uzun tutmanız iyi olacaktır.

52 yaşında tansiyon hastasıyım. Kolesterolüm yüksek çıktı. İnternette greyfurt suyu içmeyin diyor. Neden?

GREYFURT suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol ilaçları, alerji ilaçları, psikiyatri ilaçları, mide ilaçları, bağışıklığı baskılayan ilaçlar, ağrı kesiciler, iktidarsızlık ilaçları, AIDS ilaçları ve ritim bozukluğu ilaçları kullananlara greyfurt ve suyunu tüketmemeleri önerilir.

33 yaşındayım. Dört aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Bende zaten sertleşme olmuyor. Yaptırayım mı?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi yapılabilir.