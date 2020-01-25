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İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak Andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş.Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.
41 yaşında bayanım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. Kanser yapar diye okudum. Ben kanser olmaktan zaten korkuyorum. Parça aldırmak zorunda mıyım?
YAĞMUR yağmadan ıslanmaya başlamışsın. Panik ve korku hastalıkların temelidir unutma.
Korkular bağışıklık sistemimizi bozar.
Sonrada hasta oluruz. Sakin ol.
Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım. Hemen kadın hastalıkları uzmanına git. Korkulu rüya görmektense uyumamak daha iyidir derler. Hemen tanı koyalım, sıkıntılarına çare bulalım. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs HPV dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kansersi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Basit siğil yapar.
24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım.
Hep aklıma cinsellik geliyor. Kendi kendime tatmin oluyorum. Bu bir hastalık mı?
YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur.
Umarım seninkisi böyle değildir.
Dayımın çocuğu yok. 2 ay önce prostat kanseri oldu.
Çok tuzlu sever. Hoca "Tuz yemeseydin keşke" dedi. Tuz kanser yapar mı?
TUZ tek başına kanser yapmaz.
Turşu ve salamuralarda tuz kullanıldığında ortaya nitrit asit ve oksidatif moleküller çıkar. Bunlar ısıtıldığında veya mide içinde mide asidi ile birlikte bir araya gelebildiklerinde güçlü kanser yapıcı maddelere dönüşürler. Bu yiyecekler çok tuzlu olduğu için mide kanserinin sorumlusunun tuz olduğu sanılmaktadır. Olumsuz şartlarda saklanan ve bayatlayan gıdalarda oluşan bakteri ve küf mantarları bu kanser yapıcıları oluşturabilir.
Tuz kullanımının prostat kanseri yaptığını gösterir benim bildiğim bir çalışma yok.
47 yaşında bir bayanım. Evliyim ama hiç doğum yapmadım. Çok korkuyurum. Meme kanseri riskim olur mu?
BEN geleceği bilmem. Ancak her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz.
Bu da mutlaka Kanser olunacak anlamına gelmez. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka. Ailesinde meme kanseri bulunması kadınlarda kanser riskini 2,5 kat artırır. Kadının çocuk doğurmaması, geç menopoza girilmesi, anne, teyze ve kız kardeşlerde menopoz öncesinde kanser ortaya çıkması gibi durumlar da kanser riskini 4 kat artırır. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi özellikleri taşıyanlar daha dikkatli olmalılar.
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