Eşim çocuk istemiyor

Yeni evliyiz. Eşim hamile kalmak istemiyor. Bir ilaç almış. İlişkiden önce cinsel organına yerleştiriyor. Ben ne olduğunu anlamadım. Böyle bir hap var mı?

DOĞUM kontrol yöntemleri doğru uygulanmazsa ve doğru kişiler tarafından anlatılmazsa zarar verici olabilir. İlaç, yan etkileri olan kimyasal bir maddedir. Kadın doğuma uzmanına gidin. O ilacı da götürün. Aman dikkat. Beden bozulursa tamiri zor. Korumak en basiti. Hele böyle konularda...

İLİŞKİ BAŞIMI AĞRITIYOR

Hocam benim sıkıntım büyük. Cinsel ilişkiden sonra migren ağrım oluyor. Ne yapmam gerekir?

GENELLİKLE kişiden kişiye değişen bir durumdur. Migren atağı, yüksek gerilim durumlarında tetiklenmeye yatkındır. Tarafların rahat olmadan ilişki yaşıyor olması buna sebep olabilir. Bununla beraber rahat şartlarda girilen ilişki birçok konuda bedene rahatlık katar ve baş ağrılarını azaltır. Açlık da migren ataklarını başlatabilir. İlişki öncesi kan şekeriniz düşükse, ilişkide harcanan enerji sonrası kan glikozunuz düşer.

Ardından migren atağı başlayabilir.

KISIRLIK VE KİLO...

Hocam, evlenmeyi düşündüğüm bayan et yemiyormuş. Çok zayıf. Böyle çocuğumuz olur mu?

ET yemek çocuk sahibi olmak için şart değil. Zayıf olması da sakıncalı değil. Hatta şişman kişilerin çocuk sahibi olması daha zor olabilir diye tıbbi çalışmalar var. Çünkü sebzelerin içindeki maddelerin cinsel aktiviteyi artırdığı ve hormon seviyelerini etkilediği düşünülüyor. Yani cinsel aktivite açısından sebze ağırlıklı beslenme daha avantajlıdır.

FOLİK ASİT KULLANIN

Gebe kalmak istiyorum. Önerilen vitamin desteklerini kullanmak istemiyorum. Doğru yapıyor muyum?

ÖNCELİKLE doğal olma isteğiniz için tebrik ediyorum. Bununla beraber bazı vitaminler bebeğin sağlığı ve korunması için ek faydalar sağlar. Folik asit de bu vitaminlerin başında gelir. Gebelik öncesi ve en azından dört aylık gebelik süresine kadar kullanılan folik asitin beyin ve sinir yapısı hastalıklarına koruma sağladığı biliniyor. Günde 400 mcg folik asit kullanmanı öneriyorum.

KANSER KORKUSU

Amcam kiloluydu, kalın bağırsak kanserine yakalandı. Ben de çok şişmanım ve 32 yaşındayım. Kanser olur muyum? Nasıl önlem alayım?

OLABİLİR. Kalın bağırsak kanseri ailesel yatkınlık taşıyabilir. Ailenizde kalın bağırsak kanseri olması dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Mutlaka egzersiz yapın. Dışkıda gizli kan testi yaptırın. Bağırsak hastalığı varsa tek doktor takibinde kalarak değişiklikleri erken fark etmek gerekir. Düzenli sebze ağırlıklı beslenin. Bol su için.

Dışkılama ihtiyacınız olduğunda beklemeyin ve ertelemeyin.

ANDROPOZ SIKINTISI

65 yaşındayım. Sıkıldım desem, andropoz diyorlar. Bu dedikleri hastalık başka ne yapar?

ERKEKLİK hormonu testosteron azaldığında hem ruh, hem beden etkilenir. Ani ateş basması, cinsel güç ve istek kaybı, sertleşmede azalma, unutkanlık, eklem ve kas ağrıların olabilir. Ne diyelim düzenli beslen, uyu ve hareket et. Kafayı da her şeye takma.

KOCAM ET YEMİYOR!

Yeni evlendim. Eşim sebzeci, bense etsiz yemek yiyemiyorum. Kabızlığım var. Etten olmuş olabilir mi?

TEK yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı var. Günde en az 1-2 porsiyon yani yaklaşık 100-200 gram kadar sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir ve cinsel sağlık üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın