Tekrar deneyin

23 yaşındayım yeni evlendim. İki aydır hanımla ilişkiye girmeye çalışıyorum. Sertleşme olmadan boşalıyorum. Moralim bozulmaya başladı. İlaç kullansam mı?

YENİ evli çiftlerde bu sıkıntılar olabilir. Eşiniz de, siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Bununla birlikte bazı hastalıklar, çeşitli ilaç kullanımları, uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı da bu duruma neden olabilir. Önce her şeyi tekrar baştan deneyin.

Rahat olun. Şikâyetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurun.

Çabuk acıkıyorum. Şekerli yemek istiyorum. Uyku düzenim de bozuk. Hep kabus görüyorum. Sinirliyim. Sinir doktoruna git diyorlar. Ne yapmalıyım?

ARABANIN alarmı çalınca susturuyor musun? Yoksa sebebini mi arıyorsun? Önce iç hastalıkları uzmanına git. Anlattıklarına bakılırsa kan şekeri düşüklüğün olabilir. Açlık, çok şekerli veya kan şekerini hızlı yükselten gıdalar yedikten sonra ortaya çıkabilir. Bu, halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi yapan, sizi kızgın, öfkeli, sabırsız bir hale getiren bir durumdur. Çok sık olmasına rağmen üzerinde pek durulmayan önemli bir hastalıktır.

Kilo veremeyen kişilerin çoğunda vardır. Doğru muayene olmaya...

55 yaşında bir kadınım. Menopoza giriyorum. Kemik ölçümü yaptırdım. T-2.8 çıkmış. Bu ne demek? Ne yapayım?

KEMİK erimesi var demek.

Kemik yoğunluğu ölçümü genç erişkin insanlardaki ortalamanın eksi 2.8 altında demek. Düzenli beslen.

Süt ve süt ürünleri ve keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdalar al. Güneşe çık. Cildinin güneşle temas etmesini sağla. Tuzsuz ye.

Sigara ve alkol kullanma. Düzenli olarak hareket et. Fizik tedavi ve iç hastalıkları uzmanı takibinde kal. İlaç kullanman gerekebilir. İlaç ve ilaç dışı tedavi altı ay uygulanınca kontrol edilmen gerekli. İhmal etme.

İKTİDARSIZLIK SORUNU

Cinsel hayatım sıkıntılı. Eşimle bu konuyu rahat konuşamıyorum. Hap kullanmak istemiyorum. Siz ne önerirsiniz?

SABAH işe, akşam eve gidip gelirken başka bir yere de git gel.

Spor salonları, parklar ve hareket alanları. Egzersiz stresini atar.

Gerilim, işteki kızgınlık ve kaygı cinsel hayata iktidarsızlık olarak yansır. Egzersiz dolaşım sistemini kuvvetlendirir. Damarlarına kan dolar. Kas çalışması testosteron denilen cinsel isteğinde gücü arttıran hormonun yapılmasını düzenler.

Ayrıca eğer eşin işindeki amirin değilse mutlaka konuş.

10 yıldır sigara içiyorum. Sigara menopoz yapar mı? İçmeyen menapoza girmeyecek mi?

MENOPOZA değil, menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınların yaklaşık 2-4 yıl önce menopoza girdiği biliniyor. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının ve yumurtaların azalmasına neden oluyor. Bu yüzden sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor.

Eşim yaklaşık üç aydır ilişkiye yanaşmıyor. Canının yandığını söylüyor. Sizce sebebi ne olabilir. Doktora gitmesi gerekir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının eşinizi muayene etmesi şart.

Sonradan oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiği cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.

Eşim doğum yaptı. Cinsellik meselesini ne zaman açsam? Ayıp olur mu?

EŞLER arasında ayıp olmaz.

İlişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Eşinize anlayış gösterin.