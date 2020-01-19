Sorunu eşinle çöz!
Alsam mı? Siz ne önerirsiniz?
CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İşle ilgili olumsuzluklar ve güvensizlikler, ilişki isteğini azaltır.
Stres-depresyon ve bunun için kullanılan ilaçlar da cinsel hayatta sorunlara neden olur. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçümünü yaptır. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
22 yaşındayım. Altı aydır adetlerim düzensiz. Yüzümde kıllanma oldu.
Doktora gittim. Yumurtalıklarımda kist çıktı. Kanser olur muyum?
POLİKİSTİK over hastalığı neredeyse her 10 kadından birinde görülebilir. Adet düzensizliği, kıllanma, ciltte yağlanma, sivilce, saç dökülmesi, şişmanlık, kısırlık ve şeker hastalığına yatkınlık yapabilir.
Araştırmalarda kadın üreme organlarının kanser riskini arttırdığına dair herhangi bir bulgu elde edilmemiştir. Hemen panik yapma.
Altı yıldır hipertansiyon hastasıyım.
İlaç kullanıyorum. İlişkiden sonra tansiyonum yükseliyor. Çarpıntım oluyor.
Ter atıyorum. Bu normal mi?
NORMAL değil. Tansiyon, aynı aktivite ile daha önce yükselmezken şimdi yükseliyorsa yeni bir sorun var demektir. Aktivite ile kan şekerin düşerse tansiyonun olumsuz etkilenebilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Şeker düşmesi de çarpıntı ve terlemede yapabilir.
Ayrıca kalp damar sisteminin de değerlendirilmesi gerekir. İhmal etme.
10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş.
Bizimkiler de hemen torun isteriz diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana yardım edin.
EŞİNİN halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş. Sıkıntılarını dinle ve anla.
Gönlünü al. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.
Yaşım 55. 15 yıldır miyomum var. Menopoza giriyorum. Ameliyat şart mı?
HER miyom ameliyat edilmez.
Takipteyken boyutları yılda iki kattan fazla artıyorsa, hamileliği önlüyorsa, adet kanamalarında ciddi artışa neden oluyorsa, etrafındaki komşu organlara büyüklüğü nedeni ile baskı yapıyorsa ameliyat kararı alınabilir. Anlattıklarına bakılırsa böyle bir durum yok. Bu nedenle takibe devam edilebilir.
Yaşım 51. Beş yıldır şeker hastasıyım. Erkeklik bozulur diyorlar. Doğru mu?
ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız.
İlaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmelisiniz.
Bunları yapmazsanız cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bugünün işini yarına bırakmayın.
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