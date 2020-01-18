İstemek yetmez

34 yaşında bir kadınım. Beş aydır cinsel isteğim yok. Doktora gittim. Erkek hormonu testi istedi. Eşimle mi karıştırdı acaba? Yaptırsam mı?

MUHTEMELEN testosteron hormonu tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, cinsel isteğinin artışında rol oynar.

Testosteronun kadında normal seviyelerde olması ilişkide doyuma ulaşmada önemlidir. Hipotiroidi ve kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanının takibinde kalın.

Eşim 57 yaşında. Yaklaşık bir senedir cinsel isteksizlik sorunu yaşıyor. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ve her iki cinste görülen tiroit çalışmasındaki bozukluklar da cinsel isteksizliğe neden olabilir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim. Gitmiyor. Hayatında başka bir kadın mı var acaba? Ne yapmamı önerirsiniz?

ERKEN boşalma gerilim, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. 'Git' demen yetmez. Karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli ve teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür.

41 yaşındayım. İki yıldır şeker hastasıyım. "Cinsel hayatın biter" diyorlar. Doğru mu bu?

DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez. Hatta diyabeti iyi kontrol edilen kişiyler hiçbir sorun yaşamaz.

Diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir. Yapman gereken bu durumu doktoruna anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecekti.

46 yaşındayım. Altı aydır eşimle ilişkide sertleşemiyorum. Kadınların da menopozu oluyormuş. Bende bundan mı oldum?

İLERİ yaş erkeklerde, testosteron yani 'erkeklik hormonundaki' düşüşe andropoz denir. Bu durum 60 yaşından sonra başlayabilir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklar da erkek cinsel fonksiyonlarını etkiler. Hemen panik yapmayın.

İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur. Ayrıca yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır.

Boy kısalmaya başlar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.