Bahane buluyor

Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor.

Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir.

"Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir.

Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akraba-konu-komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Aklına gelen sebeple uzaktan yakından ilgisi olmayan bir durumdur belki de. Sabır, gayret.

51 yaşında menopoza girdim. Meme kanseri olmaktan korkuyorum. Hangi önlemleri almamı önerirsiniz?

MENOPOZDAN sonra östrojen ve progesteron eksikliğine bağlı olarak memenin bez dokusu geriler ve yağ dokusuna döner. Meme yıllık olarak özenle izlenmelidir. Gerileyerek yağ dokusuna dönen memedeki kanserojen değişiklikleri göstermekte mamografi oldukça etkindir.

11 sene önce Bypass oldum. Ameliyattan 7-8 sonra sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Bu neden oldu? Nasıl düzelebilirim?

GEÇMİŞ olsun. Kalp damar tıkanıklığı olan bir bedende cinsel organa giden damarlarda da tıkanma olabilir. Bu da sertleşme sorunları yaratabilir. Ayrıca kalp damar ameliyatı sonrası alınan tansiyon ilaçları, stres azaltıcı ilaçlar gibi birçok ilacın yan etkisi olması söz konusu olabilir. 60 yaşından sonra erkeklerde testosteron hormonu azaldığından kadınlarda ki menopoz haline benzer andropoz hali başlangıcı olabilir. Bence öncelikle iç hastalıkları uzmanı veya kardiyoloji uzmanınla görüş. Gerekirse üroloji uzmanı muayenesini başlatalım. Eğer cinsel ilişkinin kalbine, sana, hayatına zarar verebileceği korkusu varsa bu da sertleşme sorunlarına neden olabilir.

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim. Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum. Andropoz desem değil, prostat desem değil. Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak.

Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın. Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.