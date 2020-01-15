Pilim bitiyor

40 yaşındayım. Dokuz ay önce evlendim. Üç aydır ilişkide hemen pilim bitiyor. Ara ara şeker ilacı kullanıyorum. Şeker yüzünden mi?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma, bu şikayetlerden birisidir.

Bu nedenle perhiz, su, hareket, tedavi ve stres kontrolü şarttır.

Düzensiz beslenen ve düzensiz ilaç kullananlarda olumsuzluklar fazla görülür. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al.

42 yaşında bekar bir erkeğim. 3 hafta önce tansiyonum yükseldi. Doktorum ilaç verdi. Şimdi cinsel hayatımda bir takım sorunlar olmaya başladı. İlacın yan etkisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bazı tansiyon ilaçları kalp ritmini yavaşlatabilir.

Ayrıca cinsel hayatta performans düşüklüğü yapabilir. Bu yan etkiler görüldüğünde ilaç kesilerek farklı bir ilaç başlanır. Beklemeden doktorunuza başvurun. Kendisi gerekli tahlilleri ve tetkikleri yaparak ilacı değiştirebilir. Kalıcı bir sorun olduğunu düşünmüyorum.

İçinizi rahat tutun.

ANDROPOZ KORKUSU...

55 yaşındayım. İlişkide sertleşme sıkıntım başladı. Ne yaptıysam tık yok. Andropoz oldun deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormon eksikliği vardır.

Tiroit yetmezliği, prolaktin ve tiroit hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

19 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Arkadaşlarım korunmaktan bahsetti. Kimden korunmam gerek?

CİNSEL ilişki, kadın ve erkeğin bir araya gelmesiyle yaşanır. İlişkide erkeğin üreme hücreleri, kadın üreme organında olgunlaşır. Sonrasında çocuk olur. Eşler ilişki sonrasında çocuk sahibi olma ihtimallerini kontrol etmek için çeşitli uygulamalara başvururlar.

Buna korumalı cinsel ilişki denir.

İlişki öncesinde doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsiniz.

Daha 6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.

EŞLERİN, ilişki öncesi ve sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın. Sorunlarınızı konuşun.