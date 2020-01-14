Menopoz paniği

Yaşım 49. Adet düzenim bozuldu. Sanırım menopoza girdim. İlaçtan başka tavsiyeniz var mı? Yardım edin.

ZANNEDEREK hareket etme.

Önce kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Başka hastalıklar da adet gecikmesi ve azalması yapar. Gerçekten menopoza girdiysen doktorunun tavsiyelerine uy.

Mümkün olduğu kadar çay ve kahve gibi kafeinli içeceklerden uzak dur.

Sıcak ortamlardan kaçın.

Yaşım 64. Eşim beş yıl önce vefat etti. Benim de canım var. Yeniden evlenmek istiyorum. Flört ettiğim kişi, 54 yaşında. Çocuğumuz olur mu?

TIPTA kesinlik olmaz. Senin ve müstakbel eşinin hormonları üremeye uygunsa, yani yumurta ve sperm üretebiliyorsa bebek oluşma ihtimali var. Ancak yaşlarınıza bakacak olursak bu ihtimal düşük.

Bedeninizin şu an bu duruma uygunluğunu kontrol etmek iyi olur.

43 yaşındayım. Botoks yaptırmak istiyorum. Ertesi gün işe gidebilir miyim? Sağlığımı bozar mı?

BİR ihtimal. Çünkü her tıbbi uygulama yapan ve yapılana özel riskler taşır. Botoks işlemi sonrasında ağrı, kızarıklık, şişlik, morarma ve kanama olabilir. İşlem sonrasında da bazen geçici his azalması ya da 2-3 saat süren baş ağrısı gözlenebilir.

İşlemden sonra 2-3 gün alkol ve sigara içmemelisiniz.

Yaşım 34. Bir yıl önce doğum kontrol hapı kullanmaya başladım. Arkadaşım, "Bir daha çocuğun olmaz" dedi. İlacı bırakmalı mıyım?

DOĞUM kontrol hapı kullanmak kişisel ve ailesel bir tercihtir. Bu nedenle bu kararı siz verin. Bilindiği kadarı ile bu ilaçlara bağlı kalıcı kısırlık ihtimali yok. Yani doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz.

Ancak bu hapları kullanmayı bıraktıktan sonra gebeliğin gerçekleşebilmesi için birkaç ay geçebilir.

PROSTATTA BESLENME

Dokuz ay önce menopoza girdim. Beş gün önce kanamam oldu. Kafam karıştı. Ne yapmamı önerirsiniz?

MENOPOZDA vajinal kanama olması halinde mutlaka kadın hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir. Kadın hastalıkları uzmanı muayene eder.

Gerekirse parça alır. İnceleme sonrası başta kanser olmak üzere birçok hastalığın ihtimali netleştirilir.

İç hastalıkları uzmanı olarak bizler de hormonal ve kanamalı hastalık ihtimalleriyle ilgili araştırma yaparız.

Babama prostatın büyük dediler. Hap verdiler. Yaşam tarzını değiştirmesini önerdiler. Siz neler önerirsiniz?

GÜNDE en az bir litre su içilmesi ve egzersizin artırılması gerekir.

Ayrıca gece yatmadan sıvı alımının kısıtlanması, dengeli beslenme, karnın alt tarafını sıcak ve kuru tutma, denize girdikten sonra ıslak mayonun değiştirilmesi gibi uygulamaları hayatına eklesin.